据称，伊朗网络部队和外部黑客组织接到任务，攻击美国选举系统及与选举相关的关键基础设施。Interia援引英国《每日电讯报》的一篇报道指出，该报援引了伊朗政府消息人士的话。

有关影响选举的说法

《每日电讯报》的消息人士称，德黑兰也正试图在美国和以色列的选举机构中招募特工。该报消息人士声称，伊朗计划在选举期间及之后利用宣传和心理行动，削弱权力中心，并加剧美国的政治和社会两极分化。

这些消息人士表示，伊朗不支持美国政治对抗中的任何一方。据他们称，德黑兰的目标是在美国和以色列加深社会与政治分歧。

在10月27日举行的以色列议会选举后，据称伊朗寻求维持该国的政治混乱和决策瘫痪。《每日电讯报》的消息人士评估称，这可能会推迟对以色列可能空袭伊朗的准备工作。

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有关可能行动的报道

Interia还写道，Axios和《华尔街日报》曾报道，可能对伊朗的核设施、能源和军事基础设施发动一场短暂但密集的空中行动。据媒体报道，美国中央司令部可能已开始从可能面临报复性打击的中东基地撤离军人，而华盛顿据称正在加强该地区的防空力量并补充弹药库存。

美国总统唐纳德·特朗普11月2日对记者表示，美国赢得了与伊朗的战争，尽管他不确定这是否可以被称为一场战争，因为战斗行动已停止数月。据Axios报道，美国政府正在考虑三种方案：与德黑兰达成协议、恢复军事行动，或继续施加最大经济压力。

Axios还报道称，美国副总统J.D.万斯可能已致信伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊，以了解是否有可能重返核谈判。据Interia援引路透社的报道，卡塔尔提出了一项相互采取步骤的计划，以恢复华盛顿与德黑兰之间的信任。

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