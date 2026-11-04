Irańskie jednostki cybernetyczne i zewnętrzne grupy hakerskie miały otrzymać zadanie atakowania systemów wyborczych USA oraz infrastruktury krytycznej związanej z wyborami. Informuje o tym Interia, przytaczając materiał brytyjskiego dziennika The Telegraph, który powołuje się na źródła w irańskich władzach.

Twierdzenia o wpływie na wybory

Według rozmówców The Telegraph Teheran próbuje również rekrutować agentów w amerykańskich i izraelskich strukturach wyborczych. Źródła gazety twierdzą, że Iran planuje wykorzystywać propagandę i operacje psychologiczne podczas wyborów i po nich, aby osłabić ośrodki władzy oraz pogłębić polaryzację polityczną i społeczną w USA.

Źródła te oświadczyły, że Iran nie popiera żadnej ze stron politycznej konfrontacji w USA. Według nich celem Teheranu jest pogłębianie podziałów społecznych i politycznych zarówno w USA, jak i w Izraelu.

Po izraelskich wyborach parlamentarnych, które odbyły się 27 października, Iran ma dążyć do utrzymania politycznego chaosu i paraliżu decyzyjnego w kraju. Według oceny źródeł The Telegraph mogłoby to opóźnić przygotowania do możliwego izraelskiego nalotu na Iran.

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Doniesienia o możliwej operacji

Interia pisze również, że Axios i The Wall Street Journal informowały o możliwej krótkotrwałej, lecz intensywnej kampanii powietrznej przeciwko irańskiej infrastrukturze jądrowej, energetycznej i wojskowej. Według mediów Centralne Dowództwo USA mogło rozpocząć przenoszenie wojskowych z baz na Bliskim Wschodzie, którym mogą grozić uderzenia odwetowe, a Waszyngton miał wzmacniać obronę powietrzną regionu i uzupełniać zapasy amunicji.

Prezydent USA Donald Trump 2 listopada powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone wygrały wojnę z Iranem, choć nie był pewien, czy można to nazwać wojną, ponieważ działania bojowe nie trwają już od kilku miesięcy. Według Axios amerykańska administracja rozważa trzy warianty: porozumienie z Teheranem, wznowienie działań wojennych lub kontynuowanie maksymalnej presji gospodarczej.

Axios informował również, że wiceprezydent USA J.D. Vance mógł wysłać list do sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsena Rezaiego, aby ustalić możliwość powrotu do negocjacji nuklearnych. Reuters, według Interii, pisał o zaproponowanym przez Katar planie wzajemnych kroków na rzecz odbudowy zaufania między Waszyngtonem a Teheranem.

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