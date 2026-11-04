Іранські кіберпідрозділи нібито отримали завдання атакувати виборчі системи США — Interia

Іранські кіберпідрозділи та зовнішні хакерські групи нібито отримали завдання атакувати виборчі системи США і пов’язану з виборами критичну інфраструктуру. Про це повідомляє Interia, переказуючи матеріал британської The Telegraph, що посилається на джерела в іранській владі.

Твердження про вплив на вибори

За словами співрозмовників The Telegraph, Тегеран також намагається вербувати агентів в американських та ізраїльських виборчих структурах. Джерела газети стверджують, що Іран планує використовувати пропаганду й психологічні операції під час виборів і після них, аби послабити центри влади та посилити політичну й суспільну поляризацію у США.

Ці джерела заявили, що Іран не підтримує жодну зі сторін політичного протистояння у США. За їхніми словами, метою Тегерана є поглиблення суспільних і політичних поділів як у США, так і в Ізраїлі.

Після парламентських виборів в Ізраїлі, що відбулися 27 жовтня, Іран нібито прагне зберігати політичний хаос і параліч ухвалення рішень у країні. За оцінкою джерел The Telegraph, це могло б відтермінувати підготовку можливого ізраїльського авіаудару по Ірану.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення про можливу операцію

Interia також пише, що Axios і The Wall Street Journal повідомляли про можливу короткочасну, але інтенсивну повітряну кампанію проти ядерної, енергетичної та військової інфраструктури Ірану. За даними медіа, Центральне командування США могло розпочати переміщення військових із близькосхідних баз, яким можуть загрожувати удари у відповідь, а Вашингтон нібито зміцнює протиповітряну оборону регіону та поповнює запаси боєприпасів.

Президент США Дональд Трамп 2 листопада заявив журналістам, що США перемогли у війні з Іраном, хоча він не був певен, чи можна назвати це війною, оскільки бойові дії не ведуться вже кілька місяців. За інформацією Axios, американська адміністрація розглядає три варіанти: домовленість із Тегераном, відновлення воєнних дій або продовження максимального економічного тиску.

Axios також повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс міг надіслати листа секретареві Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсену Резаї, щоб з’ясувати можливість повернення до ядерних переговорів. Reuters, за даними Interia, писав про запропонований Катаром план взаємних кроків для відновлення довіри між Вашингтоном і Тегераном.

Читай нас у