В США избранный сенатор от Мичигана Абдул Эль-Сайед предлагает Medicare for All — универсальную государственную систему медицинского страхования с единым плательщиком. Как сообщает Fortune, политик победил республиканца Майка Роджерса и является одним из наиболее заметных сторонников этой модели. Он также стал соавтором книги 2021 года Medicare for All: A Citizen’s Guide.

Эль-Сайед имеет медицинскую степень и докторскую степень, в 2015–2017 годах возглавлял департамент здравоохранения Детройта, а позднее руководил департаментом здравоохранения, социальных услуг и дел ветеранов округа Уэйн.

Что предусматривает модель

В книге Эль-Сайед и его соавтор Мика Джонсон описали Medicare for All как расширенную версию действующей программы Medicare, которая должна страховать всех американцев на протяжении жизни. Модель предусматривает покрытие визитов к врачам, рецептурных лекарств и экстренной помощи. Авторы также допускают включение долгосрочного ухода, стоматологических и офтальмологических услуг.

Согласно этой модели, пациенты могли бы обращаться в любое медицинское учреждение или к специалисту, участвующему в программе, без счетов за услуги вне страховой сети. Во время кампании Эль-Сайед заявлял, что не стремится запретить частные страховые планы, предлагаемые профсоюзами или работодателями. В то же время на его сайте указано, что государственная система должна сделать такие варианты ненужными.

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Эль-Сайед также предлагал создать орган управления программой, который формально находился бы в системе исполнительной власти, но действовал бы отдельно от нее — по аналогии с Федеральной резервной системой. По его замыслу, Medicare вела бы переговоры о ценах на лекарства как покупатель от имени всей страны.

Финансирование и препятствия

Авторы предлагают объединить текущие федеральные расходы на Medicare, Medicaid и субсидии на частное страхование в единый поток средств для Medicare for All. Дополнительное финансирование они планируют обеспечить через налог на богатство самых состоятельных американцев, изменения в корпоративном налогообложении и более высокие налоги на инвестиционные доходы. Они также рассчитывают на снижение административных расходов и цен на медицинские услуги и лекарства.

Вопрос налогов для среднего класса остается открытым. По данным Bridge Michigan, Эль-Сайед выражал надежду избежать их повышения для большинства семей Мичигана, в том числе тех, которые зарабатывают около 100 тыс. долларов в год. В то же время опрошенные изданием эксперты считают, что такое повышение, вероятно, будет необходимо, хотя некоторые домохозяйства в целом могут тратить на медицину меньше.

Согласно опросу Axios-Ipsos, опубликованному в октябре, Medicare for All поддержали 43% американцев, 24% выступили против, а 32% не определились. У инициативы есть противники среди фармацевтических компаний, Американской больничной ассоциации, республиканцев и части умеренных демократов. Анализ 2018 года оценивал дополнительные федеральные расходы за 10 лет для отдельного предложения Берни Сандерса в 32,6 трлн долларов.

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