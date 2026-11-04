Associated Press объявило действующего сенатора-демократа Марка Уорнера победителем гонки в Сенат в Виргинии, США. Это один из первых результатов промежуточных выборов, голосование на которых состоялось во всех 50 штатах и округе Колумбия. Миллионы американцев до этого проголосовали досрочно или по почте, сообщает The Guardian.

Борьба за большинство в Сенате

Республиканцы защищают большинство в Сенате, которое они получили после выборов 2024 года, завоевав 53 места в верхней палате Конгресса. Демократам необходимо получить не менее четырех мест, чтобы вернуть контроль над Сенатом.

В случае успеха демократы смогут блокировать законопроекты президента Дональда Трампа, выдавать повестки для расследования деятельности его администрации и отклонять кандидатуры в федеральные суды, включая Верховный суд США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ключевые штаты и споры

Изначально демократы считали наиболее перспективными для получения мест Мэн, Северную Каролину, Огайо и Аляску. Позднее партия также рассчитывала на конкурентную борьбу в Техасе, Канзасе, Айове и Южной Каролине. Накануне выборов Трамп проводил кампанию, в частности, в Канзасе, Южной Каролине и Техасе.

Республиканцы стремились отобрать места у демократов в Джорджии, Мичигане, Нью-Гэмпшире и Миннесоте. Опрос The New York Times и Siena University, опубликованный в воскресенье, показал преимущество демократов в пяти ключевых штатах и статистическое равенство в шестом.

The New York Times также сообщила, что кампания кандидата в Сенат от Аляски Мэри Пелтолы якобы сотрудничала с демократическими политическими операторами, чтобы привлечь кандидата с почти таким же именем, как у ее соперника — действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана. Губернатор Аляски распорядился провести уголовное расследование этих утверждений. В Мичигане конгрессвумен Хейли Стивенс поддержала республиканца Майка Роджерса после поражения от демократа Абдула Эль-Сайеда на праймериз.

Читай нас в