Associated Press ogłosiła urzędującego demokratycznego senatora Marka Warnera zwycięzcą wyścigu do Senatu w Wirginii w USA. Jest to jeden z pierwszych wyników wyborów śródokresowych, w których głosowanie odbyło się we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii. Wcześniej miliony Amerykanów zagłosowały przedterminowo lub korespondencyjnie, informuje The Guardian.

Walka o większość w Senacie

Republikanie bronią większości w Senacie, którą zdobyli po wyborach w 2024 roku, uzyskując 53 mandaty w wyższej izbie Kongresu. Demokraci muszą zdobyć co najmniej cztery mandaty, aby odzyskać kontrolę nad Senatem.

W razie sukcesu demokraci będą mogli blokować projekty ustaw prezydenta Donalda Trumpa, wydawać wezwania do zbadania działalności jego administracji oraz odrzucać nominacje do sądów federalnych, w tym do Sądu Najwyższego USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kluczowe stany i kontrowersje

Początkowo demokraci uznawali Maine, Karolinę Północną, Ohio i Alaskę za najbardziej perspektywiczne dla zdobycia mandatów. Później partia liczyła również na konkurencyjną walkę w Teksasie, Kansas, Iowa i Karolinie Południowej. W przeddzień wyborów Trump prowadził kampanię między innymi w Kansas, Karolinie Południowej i Teksasie.

Republikanie dążyli do odebrania demokratom mandatów w Georgii, Michigan, New Hampshire i Minnesocie. Sondaż The New York Times i Siena University, opublikowany w niedzielę, wykazał przewagę demokratów w pięciu kluczowych stanach oraz statystyczny remis w szóstym.

The New York Times podał również, że sztab kandydatki do Senatu na Alasce, Mary Peltoli, miał rzekomo współpracować z demokratycznymi operatorami politycznymi, aby pozyskać kandydata o niemal takim samym imieniu jak jej przeciwnik — urzędujący republikański senator Dan Sullivan. Gubernator Alaski nakazał przeprowadzenie śledztwa karnego w sprawie tych twierdzeń. W Michigan kongresmenka Haley Stevens poparła republikanina Mike'a Rogersa po przegranej w prawyborach z demokratą Abdulem El-Sayedem.

Czytaj nas na