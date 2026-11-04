美联社宣布，现任民主党参议员马克·沃纳赢得美国弗吉尼亚州参议院选举。这是中期选举最早公布的结果之一，此次投票在全部50个州和哥伦比亚特区举行。数百万美国人此前已提前投票或通过邮寄投票，《卫报》报道。

参议院多数席位之争

共和党正在捍卫其在2024年选举后获得的参议院多数席位，在国会这一上院拥有53个席位。民主党至少需要赢得四个席位，才能重新夺回对参议院的控制权。

如果成功，民主党将能够阻止总统唐纳德·特朗普的法案，发出传票调查其政府的活动，并否决联邦法院、包括美国最高法院的人选提名。

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关键州与争议

起初，民主党认为缅因州、北卡罗来纳州、俄亥俄州和阿拉斯加州是最有希望赢得席位的州。随后，该党也预计将在得克萨斯州、堪萨斯州、艾奥瓦州和南卡罗来纳州展开竞争激烈的角逐。选举前夕，特朗普曾在堪萨斯州、南卡罗来纳州和得克萨斯州等地竞选。

共和党试图在佐治亚州、密歇根州、新罕布什尔州和明尼苏达州从民主党手中夺取席位。周日公布的一项由《纽约时报》和锡耶纳大学进行的民调显示，民主党在五个关键州领先，并在第六个州与对手统计上持平。

《纽约时报》还报道称，阿拉斯加州参议员候选人玛丽·佩尔托拉的竞选团队据称与民主党政治操盘人士合作，以招募一名姓名与其对手、现任共和党参议员丹·沙利文几乎相同的候选人。阿拉斯加州州长已下令对这些说法进行刑事调查。在密歇根州，国会女议员海莉·史蒂文斯在初选中输给民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德后，支持了共和党人迈克·罗杰斯。

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