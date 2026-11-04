В России скончался один из разработчиков яда «Новичок»

В России на 81-м году жизни скончался Владимир Углев, которого называют одним из изобретателей нервно-паралитического вещества «Новичок».

Углев скончался 26 октября. В последние годы он проживал в Анапе.

Имя Углева стало широко известно в 2018 году, когда биохимик дал ряд интервью после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Позже, в 2020 году, когда «Новичком» отравили российского политика Алексея Навального, Углев также активно комментировал свойства этого яда в СМИ.

Биохимик консультировал The Insider во время подготовки расследований об использовании «Новичка» российскими спецслужбами.

Углев родился в российском городе Кировске 20 сентября 1946 года. В 1975 году он окончил Московский химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева по специальности «химия и технология биологически активных веществ». В период с 1975 по 1990 годы работал старшим научным сотрудником в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который, в том числе, участвовал в разработке яда.

До официального уничтожения химического оружия созданием и разработкой веществ класса «Новичок» занимался 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ в поселке Шиханы-2 Саратовской области, где до 1990 года Углев разрабатывал первые «Новички».

«Новичок» — семейство высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Вещества этой группы признаны Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) запрещенными.

Источник: The Insider

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