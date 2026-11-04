被誉为神经毒剂“诺维乔克”发明者之一的弗拉基米尔·乌格列夫在俄罗斯去世，享年81岁。

乌格列夫于10月26日去世。近年来，他一直居住在阿纳帕。

乌格列夫的名字于2018年广为人知，当时英国索尔兹伯里市发生前俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）军官谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利娅遭“诺维乔克”毒害事件后，这位生物化学家接受了一系列采访。 此后，在2020年俄罗斯政客阿列克谢·纳瓦尔尼遭“诺维乔克”毒害事件中，乌格列夫也曾在媒体上就该毒剂的特性发表过积极评论。

在《The Insider》准备关于俄罗斯特工机构使用“诺维乔克”的调查报道期间，这位生物化学家曾为该媒体提供咨询。

乌格列夫于1946年9月20日出生于俄罗斯基洛夫斯克市。 1975年，他毕业于莫斯科德米特里·门捷列夫化学技术学院，主修“生物活性物质的化学与技术”专业。 1975年至1990年期间，他在国家有机化学与技术研究所沃尔斯克分院 （国家有机化学与技术研究所）沃尔斯克分院担任高级研究员，该分院曾参与毒剂的研发工作。

在化学武器正式销毁之前，俄罗斯联邦国防部第33中央科研试验研究所位于萨拉托夫州希哈尼-2村，乌格列夫曾于1990年前在此研发首批“诺维乔克”毒剂。

“诺维乔克”是一类具有神经麻痹作用的高毒性战斗毒剂。该类物质已被禁止化学武器组织（OPCW）列为禁用物质。

来源：The Insider

“诺维奇克”研发者预测，图阿普塞大火将导致俄罗斯民众大规模中毒。

奥地利将以向俄罗斯间谍泄露“诺维奇克”配方报告为由，对一名前外交官提起诉讼。

值得一提的是，位于英国索尔兹伯里市的大教堂——因“诺维奇克”中毒事件调查而广为人知——目前已被改造成新冠疫苗大规模接种中心。

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