W Rosji, w wieku 81 lat, zmarł Władimir Ugliew, uznawany za jednego z wynalazców substancji paraliżującej układ nerwowy „Nowiczok”.

Uglev zmarł 26 października. W ostatnich latach mieszkał w Anapie.

Nazwisko Ugliewa stało się powszechnie znane w 2018 roku, kiedy to biochemik udzielił serii wywiadów po otruciu byłego oficera GRU Siergieja Skrypala i jego córki Julii w brytyjskim mieście Salisbury. Później, w 2020 roku, kiedy „Nowiczkiem” otruto rosyjskiego polityka Aleksieja Nawalnego, Uglej również aktywnie komentował właściwości tej trucizny w mediach.

Biochemik doradzał serwisowi The Insider podczas przygotowywania reportaży dotyczących wykorzystania „Nowiczka” przez rosyjskie służby specjalne.

Uglev urodził się w rosyjskim mieście Kirowsk 20 września 1946 roku. W 1975 roku ukończył Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny im. Dmitrija Mendelejewa na kierunku „chemia i technologia substancji biologicznie czynnych”. W latach 1975–1990 pracował jako starszy pracownik naukowy w filii w Wołsku Państwowego Instytutu Badawczego Chemii Organicznej i Technologii (Państwowego Instytutu Badawczego Chemii Organicznej i Technologii), który między innymi brał udział w opracowywaniu tej trucizny.

Do czasu oficjalnego zniszczenia broni chemicznej tworzeniem i opracowywaniem substancji z klasy „Nowiczek” zajmował się 33. Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Badawczo-Testowy Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w miejscowości Sychany-2 w obwodzie saratowskim, gdzie do 1990 roku Uglev opracowywał pierwsze substancje z serii „Nowiczek”.

„Nowiczek” to rodzina wysoce toksycznych bojowych substancji paralityczno-nerwowych. Substancje z tej grupy zostały uznane przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) za zabronione.

Źródło: The Insider

Twórca „Nowiczka” przewiduje masowe zatrucia Rosjan w wyniku pożaru w Tuapsie.

W Austrii przed sądem stanie były dyplomata za przekazanie raportu zawierającego wzór „Nowiczka” rosyjskiemu szpiegowi.

Przypomnijmy, że katedra w angielskim mieście Salisbury, która stała się szeroko znana podczas śledztwa w sprawie zamachu z użyciem „Nowiczka”, została obecnie przekształcona w centrum masowych szczepień przeciwko koronawirusowi.

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