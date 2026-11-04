美国国会拉美裔核心小组将成为史上最大规模——The Hill

在美国，随着民主党在选举中取得成功，国会拉美裔核心小组将增加10多名成员，并成为其历史上规模最大的组织。正如《国会山报》报道，该组织将于12月庆祝成立50周年；预计将有50多名国会议员加入。

代表性增加

该核心小组在一份声明中表示，这一结果证明了各社区、数代政治领袖和活动人士的努力，他们一直致力于争取拉美裔人士在塑造美国未来过程中的代表性。

该核心小组主席、来自纽约州的民主党籍国会议员亚历杭德罗·埃斯帕亚特在初选中落败。同时，他所在选区将由一名拉美裔女性代表。

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个别选区的结果

拉美裔候选人还在得克萨斯州、加利福尼亚州和内布拉斯加州赢得了新的席位。得克萨斯州特哈诺音乐表演者博比·普利多击败共和党人莫妮卡·德拉克鲁兹，改变了她所在选区的政党控制权。

在另一个相邻选区，民主党人约翰尼·加西亚击败了他的兄弟、共和党人卡洛斯·德拉克鲁兹。《国会山报》写道，唐纳德·特朗普政府针对没有犯罪记录的移民采取的强硬移民措施以及物价上涨，被列为促使部分拉美裔选民向左倾斜的因素。

该核心小组表示，拉美裔选民展示了他们对该国政治格局的影响力，他们的代表性和声音正在增强。

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