W USA Kongresowy Klub Latynoski po sukcesie Demokratów w wyborach powiększy się o ponad 10 członków i stanie się największy w swojej historii. Jak informuje The Hill, w grudniu ugrupowanie będzie obchodzić 50. rocznicę; ma do niego dołączyć ponad 50 członków Kongresu.

Wzrost reprezentacji

W oświadczeniu klubu wskazano, że wynik ten świadczy o wysiłkach społeczności, kilku pokoleń liderów politycznych i aktywistów, którzy zabiegali o reprezentację Latynosów w kształtowaniu przyszłości USA.

Przewodniczący klubu, demokratyczny kongresmen z Nowego Jorku Alejandro Espaillat, przegrał prawybory. Jednocześnie jego okręg będzie reprezentowany przez Latynoskę.

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Wyniki w poszczególnych okręgach

Kandydaci pochodzenia latynoskiego zdobyli także nowe mandaty w Teksasie, Kalifornii i Nebrasce. Teksański wykonawca muzyki tejano Bobby Pulido pokonał Republikankę Monikę De La Cruz, zmieniając kontrolę partyjną nad jej okręgiem.

W innym sąsiednim okręgu demokrata Johnny Garcia pokonał swojego brata, Republikanina Carlosa De La Cruza. The Hill pisze, że wśród czynników przesuwających część latynoskich wyborców w lewo wymienia się surowe działania imigracyjne administracji Donalda Trumpa wobec migrantów bez kryminalnej przeszłości oraz wzrost cen.

W klubie oświadczono, że latynoscy wyborcy pokazali swój wpływ na krajobraz polityczny kraju, a ich reprezentacja i głosy stają się silniejsze.

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