В США Латиноамериканский кокус Конгресса после успеха демократов на выборах пополнится более чем 10 членами и станет крупнейшим за всю свою историю. Как сообщает The Hill, в декабре объединение будет отмечать 50-летие; к нему должны присоединиться более 50 членов Конгресса.

Рост представительства

В заявлении кокуса отметили, что этот результат стал свидетельством усилий сообществ, нескольких поколений политических лидеров и активистов, которые добивались представительства латиноамериканцев в формировании будущего США.

Председатель кокуса, конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Алехандро Эспайят, проиграл праймериз. В то же время его округ будет представлять латиноамериканка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты в отдельных округах

Кандидаты латиноамериканского происхождения также получили новые места в Техасе, Калифорнии и Небраске. Техасский исполнитель музыки техано Бобби Пулидо победил республиканку Монику Де Ла Крус, изменив партийный контроль над ее округом.

В другом соседнем округе демократ Джонни Гарсия победил своего брата — республиканца Карлоса Де Ла Круса. The Hill пишет, что жесткие иммиграционные меры администрации Дональда Трампа в отношении мигрантов без криминального прошлого и рост цен называют среди факторов смещения части латиноамериканских избирателей влево.

В кокусе заявили, что латиноамериканские избиратели продемонстрировали свое влияние на политический ландшафт страны, а их представительство и голоса усиливаются.

Читай нас в