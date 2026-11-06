美国总统唐纳德·特朗普的特别代表乔·科尔开始推动恢复经由立陶宛港口出口白俄罗斯钾肥的提议。此举或将为亚历山大·卢卡申科政权开辟更多的国际贸易机会。 与此同时，该倡议在美国政府内部几乎未获得支持。

据该媒体报道，尽管欧盟目前实施了制裁，科尔仍主张恢复经立陶宛境内中转白俄罗斯钾肥的运输。他的提议旨在恢复这一出口路线，而白俄罗斯生产商目前对该路线的准入仍受到限制。

该倡议的提出，正值特朗普政府试图为美国寻找钾肥的替代供应来源之际。 此前，美国约80%的钾肥进口来自加拿大，因此华盛顿方面有意实现供应多元化。

白俄罗斯凭借其庞大的钾肥生产能力，成为潜在的替代供应商之一。 2025年12月，美国宣布取消对白俄罗斯钾肥生产商的制裁。这一决定为恢复与美国的相应贸易往来创造了条件。

然而，美国放宽制裁并不意味着欧洲运输路线会自动向白俄罗斯产品开放。

欧盟继续对白俄罗斯实施自身的限制措施。这些措施独立于华盛顿的制裁政策，因此美国政府的决定并不强制要求欧洲各国改变其规则。

正是这一情况成为科尔提案实施的主要障碍。根据欧盟现行机制，针对白俄罗斯的制裁需每12个月延长一次。要通过相关决议，必须获得欧盟成员国的一致支持。

理论上，立陶宛可以行使否决权，阻止制裁的再次延长。这种局面将为重新审视阻碍白俄罗斯出口的限制措施创造机会。

然而，据记者调查，立陶宛政府无意支持这一方案。维尔纽斯的立场实际上剥夺了美国谈判代表实施该倡议的关键机制之一。

与此同时，《基辅独立报》证实，科尔的提议并未成为特朗普政府协调一致的政策的一部分。 一位了解立陶宛立场的欧洲官员向该媒体透露，恢复白俄罗斯钾肥过境运输的想法完全源自这位美国特使。

据他称，美国国务院从未就此事向立陶宛方面正式提出过。

这意味着，尽管华盛顿方面有某位代表表现得十分积极，但美国外交部门并未在国家层面启动相关程序。更重要的是，在美国政府内部，科尔的这一倡议被视为其个人行为。

对明斯克而言，该计划的实施意味着将能够再次利用立陶宛的运输基础设施，向海外市场供应钾肥。

但仅靠美国决定取消自身制裁还远远不够。还需要修改欧洲的限制措施，并获得计划过境国家的同意。目前，恢复经立陶宛出口所需的这些条件均未满足。

据《基辅独立报》报道。

白俄罗斯自封总统亚历山大·卢卡申科表示，明斯克没有可供向西方市场供应的钾肥闲置产能。

需要指出的是，卢卡申科曾向美国提议与俄罗斯共同建设一家氮肥联合企业。

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