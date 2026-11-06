Лукашенко получил поддержку в команде Трампа в вопросе экспорта удобрений через Литву

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джо Коул начал продвигать идею возобновления экспорта белорусских калийных удобрений через литовские порты. Такой шаг мог бы открыть режиму Александра Лукашенко дополнительные возможности для международной торговли. В то же время эта инициатива практически не получила поддержки внутри американской администрации.

По информации издания, Коул выступает за возобновление транзита белорусского калия через территорию Литвы, несмотря на действующие санкции Европейского Союза. Его предложение предусматривает возвращение к экспортному маршруту, доступ к которому для белорусских производителей остается ограниченным.

Инициатива возникла на фоне попыток администрации Трампа найти альтернативные источники поставок калийных удобрений в Соединенные Штаты. Ранее около 80% американского импорта калия приходилось на Канаду, поэтому Вашингтон заинтересован в диверсификации поставок.

Одним из потенциальных альтернативных поставщиков стала Беларусь, которая располагает значительными мощностями по производству калийных удобрений. В декабре 2025 года Соединённые Штаты объявили об отмене санкций против белорусских производителей калия. Это решение создало предпосылки для возобновления соответствующих торговых операций с США.

Однако ослабление санкций со стороны США не означало автоматического открытия европейских транспортных маршрутов для белорусской продукции.

Европейский Союз продолжает применять собственные ограничения в отношении Беларуси. Они остаются отдельными от санкционной политики Вашингтона, поэтому решение американской администрации не обязывает европейские государства менять свои правила.

Именно это обстоятельство стало главным препятствием для реализации предложения Коула. Согласно действующему механизму Евросоюза, санкции против Беларуси требуют продления каждые 12 месяцев. Для принятия соответствующего решения необходима единодушная поддержка государств-членов объединения.

Теоретически Литва могла бы воспользоваться правом вето и заблокировать очередное продление санкций. Такой сценарий создал бы возможность для пересмотра ограничений, препятствующих белорусскому экспорту.

Однако, как выяснили журналисты, литовское правительство не намерено поддерживать этот вариант. Позиция Вильнюса фактически лишает инициативу американского переговорщика одного из ключевых механизмов реализации.

В то же время The Kyiv Independent установил, что предложение Коула не стало частью согласованной политики администрации Трампа. Европейский чиновник, знакомый с позицией Литвы, сообщил изданию, что идея возобновления транзита белорусского калия исходит исключительно от американского спецпосланника.

По его словам, Государственный департамент США никогда официально не поднимал этот вопрос перед литовской стороной.

Это означает, что, несмотря на активность отдельного представителя Вашингтона, американская дипломатическая служба не инициировала соответствующий процесс на межгосударственном уровне. Более того, в самом американском правительстве инициативу Коула охарактеризовали как его самодеятельность.

Для Минска реализация такого плана означала бы возможность вновь использовать литовскую транспортную инфраструктуру для поставок калийных удобрений на внешние рынки.

В то же время для этого недостаточно одного лишь решения Соединённых Штатов об отмене собственных санкций. Необходимы также изменения европейских ограничений и согласие государств, через территорию которых планируется осуществлять транзит. На данный момент ни одно из этих условий для возобновления экспорта через Литву не выполнено.

Об этом сообщается со ссылкой на The Kyiv Independent.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет свободных объемов калийных удобрений для поставок на западные рынки.

Напомним, что Лукашенко предложил США совместный с РФ проект азотного комбината.

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