6 ноября 2026 года — Международный день защиты окружающей среды в условиях войны: история и значение

Ежегодно 6 ноября во всем мире отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций с целью привлечь внимание к ущербу, который наносят природе боевые действия. Загрязнённая вода, уничтожённые леса, заминированные поля и отравленная почва могут оставаться проблемой даже спустя много лет после окончания войны.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2001 года. Соответствующее решение было закреплено в резолюции A/RES/56/4. В документе говорится, что ущерб, нанесённый природе во время войн, не исчезает вместе с окончанием боевых действий. Он может надолго нарушить работу экосистем, уничтожить природные ресурсы и выйти за пределы территории страны, где происходит конфликт.

Именно поэтому для празднования выбрали 6 ноября. ООН призвала государства, международные организации и другие учреждения ежегодно привлекать внимание к этой проблеме. Речь идет не только об охране лесов или животных. Защита окружающей среды во время войны напрямую связана с безопасностью людей, доступом к чистой воде, продовольствию и возможностью восстановить нормальную жизнь после боевых действий.

Идея такого дня возникла не случайно. Еще до его учреждения мир столкнулся с масштабными примерами разрушения природы во время войн. Особенно много внимания этой проблеме уделили после войны во Вьетнаме, когда американские военные применяли гербицид «Агент Оранж». Это химическое вещество уничтожало растительность, приводило к масштабной вырубке лесов и загрязнению территорий. Последствия его использования сказались не только на природе, но и на здоровье людей.

После этих событий международное сообщество начало активнее разрабатывать правила, ограничивающие использование природы в качестве оружия. В частности, в 1976 году была принята Конвенция о запрещении военного или любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду. Она запрещает применять методы умышленного изменения природных процессов, если они имеют масштабные, длительные или серьезные последствия. Однако даже международные соглашения не могут полностью защитить окружающую среду от разрушений во время боевых действий.

Почему война опасна для природы

Во время боевых действий природа страдает по-разному. Взрывы вызывают пожары, разрушают растительный покров и повреждают почву. Военная техника уплотняет землю, разрушает естественные места обитания животных и растений. Боеприпасы могут содержать вещества, загрязняющие землю и воду. А повреждение промышленных объектов, складов горючего и химических предприятий создает риск утечек опасных веществ.

Отдельная проблема — загрязнение воды. Попадание в очистные сооружения, нефтебазы, промышленные предприятия или канализационные системы может привести к попаданию вредных веществ в реки, озера и подземные воды. Это угрожает не только рыбе и другим водным организмам. Загрязнённая вода может стать опасной для людей, которые используют её для питья, приготовления пищи или орошения полей.

Не менее серьезные последствия имеют пожары в лесах и заповедниках. Огонь уничтожает деревья, растения, гнезда и места обитания животных. Часть видов может лишиться территорий, необходимых для размножения и выживания. Восстановление таких природных зон иногда занимает десятки лет. А если территория остается заминированной, экологи и лесоводы не могут безопасно проводить работы.

Война также влияет на качество воздуха. Взрывы, пожары на промышленных объектах и сгорание топлива выбрасывают в атмосферу дым, пыль и другие загрязняющие вещества. Если повреждаются химические предприятия, опасные соединения могут распространяться на значительные расстояния. Такие выбросы представляют угрозу для здоровья людей и могут оказывать долгосрочное воздействие на экосистемы.

Еще одна проблема — использование природных ресурсов в качестве инструмента давления. Контроль над месторождениями нефти, газа, полезных ископаемых, лесами и водными ресурсами может становиться одной из причин конфликтов. По данным Программы ООН по окружающей среде, в течение последних десятилетий не менее 40 % внутренних вооруженных конфликтов были связаны с использованием природных ресурсов. Кроме того, конфликты, в которых важную роль играют такие ресурсы, имеют вдвое более высокую вероятность повторного обострения.

Какие последствия войны для окружающей среды ощущают люди

Экологические последствия боевых действий не ограничиваются уничтоженными деревьями или гибелью животных. Они напрямую влияют на повседневную жизнь людей. Загрязнение почвы может сделать опасным выращивание овощей и зерновых культур. Повреждение водной инфраструктуры лишает общины доступа к чистой воде. А уничтожение пастбищ, лесов и сельскохозяйственных угодий лишает людей работы и источников дохода.

Особенно сложной является ситуация с заминированными территориями. Мины, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывоопасные предметы не исчезают после завершения боевых действий. Они остаются угрозой для местных жителей, фермеров, лесников и работников коммунальных служб. Из-за этого люди не могут вернуться к привычной жизни, обрабатывать землю или пользоваться лесами. Разминирование обширных территорий требует времени, специальной техники и значительных средств.

Восстановление природы также может быть очень дорогостоящим. Необходимо не только убрать обломки и отходы, но и проверить состояние почв, воды и воздуха. На загрязнённых территориях проводят исследования, определяют опасные вещества и выбирают способы очистки. Иногда землю приходится восстанавливать годами, а отдельные природные системы могут так и не вернуться к прежнему состоянию.

ООН подчеркивает, что без защиты природных ресурсов невозможно построить прочный мир. Если после войны общины остаются без чистой воды, плодородных земель и доступа к природным ресурсам, это может усугублять бедность и порождать новые конфликты. Поэтому экологические вопросы должны быть частью не только восстановления страны, но и планов по предотвращению конфликтов.

Как война влияет на окружающую среду Украины

Для Украины эта тема имеет особое значение в связи с полномасштабной российской агрессией. С начала вторжения боевые действия, обстрелы, пожары и разрушения промышленных и гражданских объектов наносят ущерб природе в различных регионах. Под угрозой оказались леса, заповедные территории, реки, почвы и места обитания диких животных. Часть территорий невозможно полноценно обследовать из-за боевых действий и минной опасности.

В 2022 году Программа ООН по окружающей среде опубликовала предварительный обзор экологических последствий войны в Украине. В нём отмечается, что страна столкнулась с многоплановым экологическим кризисом. Война усугубила уже существующие проблемы и создала новые угрозы для природы и здоровья людей. В то же время авторы подчеркнули, что для полной оценки масштабов разрушений необходимы дополнительные полевые исследования.

Среди основных рисков для Украины — загрязнение земель взрывоопасными предметами, повреждение промышленных предприятий, пожары в лесах и степях, а также загрязнение водоемов. Отдельную опасность представляют повреждения объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры. Разрушение таких объектов может привести к утечкам топлива, химических веществ и неочищенных сточных вод.

Экологические последствия носят и трансграничный характер. Загрязнение воздуха и воды не всегда остается в пределах одной области или страны. Реки переносят загрязняющие вещества вниз по течению, а дым от масштабных пожаров может распространяться на большие расстояния. Поэтому последствия войны для украинской окружающей среды могут ощутить на себе и соседние государства.

Восстановление природы после войны потребует комплексной работы. Сначала необходимо обследовать опасные территории и провести разминирование. Затем — оценить уровень загрязнения, очистить воду и почвы, восстановить леса и природные экосистемы. Важно также контролировать состояние окружающей среды в течение длительного времени, ведь часть последствий может проявиться не сразу.

Как отмечается Международный день 6 ноября

У этого дня нет устоявшихся народных традиций или обязательных обрядов. Его главная цель — привлечь внимание к проблеме и объяснить, почему защита природы должна быть частью международной безопасности. В разных странах к этой дате приурочивают просветительские мероприятия, конференции, дискуссии и встречи специалистов. В них принимают участие экологи, ученые, представители международных организаций, государственных учреждений и общественных объединений.

Особое внимание уделяется обсуждению того, как уменьшить ущерб окружающей среде во время конфликтов и как помочь странам восстановиться после боевых действий. Специалисты говорят о защите водных ресурсов, лесов, заповедников и сельскохозяйственных земель. Также поднимаются вопросы разминирования, оценки экологического ущерба и ответственности за разрушение природы. Такие встречи помогают обмениваться опытом и искать совместные решения.

Присоединиться к празднованию могут и обычные люди. Например, можно распространять проверенную информацию об экологических последствиях войны, поддерживать природоохранные инициативы и участвовать в безопасных волонтерских мероприятиях. В то же время не стоит самостоятельно посещать леса, поля или водоемы на территориях, которые могли пострадать от боевых действий или оставаться заминированными.

Международный день 6 ноября напоминает, что у природы нет границ и она не может защитить себя от войны. Уничтоженные леса, загрязненные реки и отравленная земля влияют на жизнь людей еще долго после того, как стихают взрывы. Поэтому защита окружающей среды — это не второстепенный вопрос, а важная часть безопасности, восстановления и будущего следующих поколений.

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