6 листопада 2026 — Міжнародний день захисту довкілля під час війни: історія та значення

Щороку 6 листопада у світі відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до шкоди, якої бойові дії завдають природі. Забруднена вода, знищені ліси, заміновані поля та отруєний ґрунт можуть залишатися проблемою навіть через багато років після завершення війни.

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів заснувала Генеральна Асамблея ООН 5 листопада 2001 року. Відповідне рішення закріпили в резолюції A/RES/56/4. У документі йдеться про те, що шкода природі під час воєн не зникає разом із завершенням бойових дій. Вона може надовго порушити роботу екосистем, знищити природні ресурси та вийти за межі території країни, де відбувається конфлікт.

Саме тому для відзначення обрали 6 листопада. ООН закликала держави, міжнародні організації та інші установи щороку привертати увагу до цієї проблеми. Йдеться не лише про охорону лісів чи тварин. Захист довкілля під час війни безпосередньо пов’язаний із безпекою людей, доступом до чистої води, продовольства та можливістю відновити нормальне життя після бойових дій.

Ідея такого дня виникла не випадково. Ще до його заснування світ зіткнувся з масштабними прикладами руйнування природи під час воєн. Особливо багато уваги проблемі приділили після війни у В’єтнамі, коли американські військові застосовували гербіцид «Агент Оранж». Ця хімічна речовина знищувала рослинність, спричиняла масштабне вирубування лісів і забруднення територій. Наслідки її використання вплинули не лише на природу, а й на здоров’я людей.

Після цих подій міжнародна спільнота почала активніше розробляти правила, які обмежують використання природи як зброї. Зокрема, у 1976 році ухвалили Конвенцію про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Вона забороняє застосовувати методи навмисної зміни природних процесів, якщо вони мають масштабні, тривалі або серйозні наслідки. Однак навіть міжнародні домовленості не можуть повністю захистити довкілля від руйнувань під час бойових дій.

Чому війна небезпечна для природи

Під час бойових дій природа страждає різними способами. Вибухи спричиняють пожежі, руйнують рослинний покрив і пошкоджують ґрунти. Військова техніка ущільнює землю, руйнує природні місця існування тварин і рослин. Боєприпаси можуть містити речовини, які забруднюють землю та воду. А пошкодження промислових об’єктів, складів пального й хімічних підприємств створює ризик витоків небезпечних речовин.

Окрема проблема — забруднення води. Влучання в очисні споруди, нафтобази, промислові підприємства або каналізаційні системи може призвести до потрапляння шкідливих речовин у річки, озера та підземні води. Це загрожує не лише рибі та іншим водним організмам. Забруднена вода може стати небезпечною для людей, які використовують її для пиття, приготування їжі чи поливу полів.

Не менш серйозні наслідки мають пожежі в лісах і заповідниках. Вогонь знищує дерева, рослини, гнізда та місця проживання тварин. Частина видів може втратити території, необхідні для розмноження та виживання. Відновлення таких природних зон іноді займає десятки років. А якщо територія залишається замінованою, екологи та лісівники не можуть безпечно проводити роботи.

Війна також впливає на повітря. Вибухи, пожежі на промислових об’єктах і горіння пального викидають в атмосферу дим, пил та інші забруднювальні речовини. Якщо пошкоджуються хімічні підприємства, небезпечні сполуки можуть поширюватися на значні відстані. Такі викиди становлять загрозу для здоров’я людей і можуть мати довгостроковий вплив на екосистеми.

Ще одна проблема — використання природних ресурсів як інструменту тиску. Контроль над родовищами нафти, газу, корисних копалин, лісами та водними ресурсами може ставати однією з причин конфліктів. За даними Програми ООН з навколишнього середовища, протягом останніх десятиліть щонайменше 40% внутрішніх збройних конфліктів були пов’язані з використанням природних ресурсів. Також конфлікти, у яких важливу роль відіграють такі ресурси, мають удвічі вищу ймовірність повторного загострення.

Які наслідки війни для довкілля відчувають люди

Екологічні наслідки бойових дій не обмежуються знищеними деревами чи загибеллю тварин. Вони безпосередньо впливають на повсякденне життя людей. Забруднення ґрунту може зробити небезпечним вирощування овочів і зернових культур. Пошкодження водної інфраструктури позбавляє громади доступу до чистої води. А знищення пасовищ, лісів і сільськогосподарських угідь позбавляє людей роботи та джерел доходу.

Особливо складною є ситуація із замінованими територіями. Міни, нерозірвані снаряди та інші вибухонебезпечні предмети не зникають після завершення бойових дій. Вони залишаються небезпекою для місцевих жителів, фермерів, лісників і працівників комунальних служб. Через це люди не можуть повертатися до звичного життя, обробляти землю або користуватися лісами. Розмінування великих територій потребує часу, спеціальної техніки та значних коштів.

Відновлення природи також може бути дуже дорогим. Потрібно не лише прибрати уламки та відходи, а й перевірити стан ґрунтів, води та повітря. На забруднених територіях проводять дослідження, визначають небезпечні речовини та обирають способи очищення. Іноді землю доводиться відновлювати роками, а окремі природні системи можуть так і не повернутися до попереднього стану.

ООН наголошує, що без захисту природних ресурсів неможливо побудувати тривалий мир. Якщо після війни громади залишаються без чистої води, родючих земель і доступу до природних ресурсів, це може посилювати бідність та створювати нові суперечки. Тому екологічні питання мають бути частиною не лише відновлення країни, а й планів із запобігання конфліктам.

Як війна впливає на довкілля України

Для України ця тема має особливе значення через повномасштабну російську агресію. Від початку вторгнення бойові дії, обстріли, пожежі та руйнування промислових і цивільних об’єктів завдають шкоди природі в різних регіонах. Під загрозою опинилися ліси, заповідні території, річки, ґрунти та місця проживання диких тварин. Частину територій неможливо повноцінно обстежити через бойові дії та мінну небезпеку.

У 2022 році Програма ООН з навколишнього середовища опублікувала попередній огляд екологічних наслідків війни в Україні. У ньому зазначили, що країна зіткнулася з багатовимірною екологічною кризою. Війна посилила вже наявні проблеми та створила нові загрози для природи й здоров’я людей. Водночас автори наголосили, що для повної оцінки масштабів руйнувань потрібні додаткові польові дослідження.

Серед основних ризиків для України — забруднення земель вибухонебезпечними предметами, пошкодження промислових підприємств, пожежі в лісах і степах, а також забруднення водойм. Окрему небезпеку становлять пошкодження об’єктів енергетики та комунальної інфраструктури. Руйнування таких об’єктів може призвести до витоків пального, хімічних речовин і неочищених стічних вод.

Екологічні наслідки мають і транскордонний характер. Забруднення повітря та води не завжди залишається в межах однієї області чи країни. Річки переносять забруднювальні речовини вниз за течією, а дим від масштабних пожеж може поширюватися на великі відстані. Тому наслідки війни для українського довкілля можуть відчувати й сусідні держави.

Відновлення природи після війни потребуватиме комплексної роботи. Спочатку необхідно обстежити небезпечні території та провести розмінування. Потім — оцінити рівень забруднення, очистити воду й ґрунти, відновити ліси та природні екосистеми. Важливо також контролювати стан довкілля протягом тривалого часу, адже частина наслідків може проявитися не одразу.

Як відзначають Міжнародний день 6 листопада

Цей день не має усталених народних традицій чи обов’язкових обрядів. Його головна мета — привернути увагу до проблеми та пояснити, чому захист природи має бути частиною міжнародної безпеки. У різних країнах до дати приурочують освітні заходи, конференції, дискусії та зустрічі фахівців. У них беруть участь екологи, науковці, представники міжнародних організацій, державних установ і громадських об’єднань.

Окрему увагу приділяють обговоренню того, як зменшити шкоду довкіллю під час конфліктів і як допомогти країнам відновитися після бойових дій. Фахівці говорять про захист водних ресурсів, лісів, заповідників і сільськогосподарських земель. Також порушують питання розмінування, оцінки екологічних збитків і відповідальності за руйнування природи. Такі зустрічі допомагають обмінюватися досвідом і шукати спільні рішення.

Долучитися до відзначення можуть і звичайні люди. Наприклад, можна поширювати перевірену інформацію про екологічні наслідки війни, підтримувати природоохоронні ініціативи та брати участь у безпечних волонтерських заходах. Водночас не варто самостійно відвідувати ліси, поля чи водойми на територіях, які могли постраждати від бойових дій або залишатися замінованими.

Міжнародний день 6 листопада нагадує, що природа не має кордонів і не може захистити себе від війни. Знищені ліси, забруднені річки та отруєна земля впливають на життя людей ще довго після того, як стихають вибухи. Тому захист довкілля — це не другорядне питання, а важлива частина безпеки, відновлення та майбутнього наступних поколінь.

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