2026年11月6日——战争期间国际环境保护日：历史与意义

每年11月6日，全球都会纪念“防止在战争和武装冲突中掠夺自然资源国际日”。该纪念日由联合国发起，旨在引起人们对战争行动给自然造成的破坏的关注。 受污染的水源、被毁坏的森林、布满地雷的田野以及受污染的土壤，即使在战争结束多年后，仍可能构成问题。

“防止战争和武装冲突期间环境遭到破坏国际日”由联合国大会于2001年11月5日设立。相关决定载于第A/RES/56/4号决议。 该文件指出，战争期间对自然造成的破坏不会随着战斗行动的结束而消失。它可能会长期扰乱生态系统的运作，摧毁自然资源，并超出冲突发生国的疆界。

正因如此，11月6日被选定为纪念日。联合国呼吁各国、国际组织及其他机构每年都应引起人们对这一问题的关注。 这不仅仅关乎森林或动物的保护。战争期间的环境保护与人民的安全、获得清洁水源和粮食的权利，以及在战斗结束后恢复正常生活的能力直接相关。

设立这一纪念日的构想并非偶然。 早在该纪念日设立之前，世界就已经目睹了战争期间大规模破坏自然的案例。越南战争结束后，当美军使用“橙剂”除草剂时，这一问题受到了特别多的关注。 这种化学物质摧毁了植被，导致大规模的森林砍伐和地区污染。其使用后果不仅影响了自然环境，也危害了人类健康。

这些事件发生后，国际社会开始更积极地制定规则，限制将自然作为武器的使用。特别是1976年，通过了《禁止将影响自然环境的手段用于军事或任何其他敌对目的公约》。 该公约禁止采用会造成大规模、长期或严重后果的、蓄意改变自然过程的方法。然而，即便是国际协议也无法完全保护环境免受战时破坏。

战争为何对自然构成威胁

在军事行动中，自然环境会以各种方式遭受破坏。爆炸会引发火灾，摧毁植被，并破坏土壤。军事装备会压实土地，破坏动植物的自然栖息地。 弹药中可能含有污染土壤和水源的物质。而工业设施、燃料仓库及化工企业的受损，则会带来危险物质泄漏的风险。

水污染是一个特别的问题。弹药击中污水处理厂、油库、工业企业或下水道系统，可能会导致有害物质进入河流、湖泊和地下水。 这不仅威胁到鱼类和其他水生生物。受污染的水对将其用于饮用、烹饪或灌溉的人类而言，同样可能构成危险。

森林和自然保护区内的火灾同样会造成严重后果。大火会摧毁树木、植物、鸟巢以及动物的栖息地。部分物种可能会失去繁殖和生存所需的栖息地。 此类自然区域的恢复有时需要数十年时间。如果该地区仍存在地雷，生态学家和林业工作者就无法安全地开展工作。

战争还影响着空气质量。爆炸、工业设施火灾以及燃料燃烧会向大气中排放烟雾、粉尘和其他污染物。 如果化工企业遭到破坏，危险化合物可能会扩散到很远的距离。此类排放对人类健康构成威胁，并可能对生态系统产生长期影响。

另一个问题是将自然资源作为施压手段。对石油、天然气、矿产、森林和水资源的控制可能成为冲突的诱因之一。 据联合国环境规划署数据显示，在过去几十年中，至少40%的国内武装冲突与自然资源的利用有关。 此外，在那些自然资源扮演重要角色的冲突中，冲突再次升级的可能性要高出一倍。

人们如何感受到战争对环境的影响

战争的生态影响不仅限于树木被毁或动物死亡，更直接影响着人们的日常生活。 土壤污染可能导致蔬菜和谷物的种植变得危险。供水基础设施的损毁使社区无法获得清洁水源。而牧场、森林和农田的毁坏则使人们失去工作和收入来源。

布雷区域的情况尤为严峻。地雷、未爆炸弹药及其他爆炸性危险物在战斗结束后并不会消失。它们依然对当地居民、农民、护林员和公用事业工作人员构成威胁。 因此，人们无法恢复正常生活，无法耕作土地或利用森林资源。大面积区域的排雷工作需要时间、专业设备以及大量资金。

自然环境的恢复同样可能耗资巨大。不仅需要清理碎片和废弃物，还需检测土壤、水体和空气的质量。 在受污染地区，人们会开展调查，确定危险物质并选择净化方法。有时土地的修复需要数年时间，而某些自然系统可能永远无法恢复到原来的状态。

联合国强调，如果不保护自然资源，就不可能建立持久的和平。 如果战后社区失去洁净水源、肥沃土地和获取自然资源的途径，这可能会加剧贫困并引发新的冲突。因此，环境问题不仅应纳入国家重建计划，还应纳入冲突预防计划。

战争如何影响乌克兰的环境

对于乌克兰而言，由于俄罗斯发动了全面侵略，这一议题具有特殊意义。自入侵开始以来，战斗行动、炮击、火灾以及工业和民用设施的破坏，给各地区的自然环境造成了损害。 森林、自然保护区、河流、土壤以及野生动物的栖息地均面临威胁。由于战事和地雷威胁，部分地区无法进行全面勘察。

2022年，联合国环境规划署发布了一份关于乌克兰战争环境影响的初步评估报告。报告指出，该国正面临多维度的环境危机。 战争加剧了原有的问题，并给自然环境和人类健康带来了新的威胁。与此同时，报告作者强调，要全面评估破坏的程度，还需要进行更多的实地调查。

乌克兰面临的主要风险包括：土地被爆炸物污染、工业企业受损、森林和草原火灾，以及水体污染。能源设施和市政基础设施的损毁构成了一种特殊威胁。 此类设施的损毁可能导致燃料、化学物质及未经处理的污水泄漏。

这些生态后果还具有跨境性质。空气和水体的污染并不总是局限于一个地区或一个国家。 河流会将污染物向下游输送，而大规模火灾产生的烟雾则可能扩散至很远的距离。因此，邻国也可能感受到战争对乌克兰环境的影响。

战后自然环境的恢复需要开展综合性工作。首先必须对危险区域进行勘察并开展排雷工作。随后，需评估污染程度，净化水体和土壤，恢复森林及自然生态系统。 长期监测环境状况也至关重要，因为部分影响可能不会立即显现。

关于11月6日国际日

这一天没有固定的民间传统或必须遵守的仪式。其主要目的是引起人们对这一问题的关注，并阐明为何保护自然应成为国际安全的一部分。 各国都会在该日期前后举办教育活动、会议、讨论会以及专家研讨会。参与者包括环保人士、科学家、国际组织代表、政府机构及民间团体代表。

特别关注的议题包括如何在冲突期间减少对环境的损害，以及如何帮助各国在战后进行恢复。 专家们探讨了保护水资源、森林、自然保护区和农田的问题。此外，还涉及排雷、环境损害评估以及破坏自然所应承担的责任等议题。此类会议有助于交流经验并寻求共同解决方案。

普通民众也可以参与纪念活动。例如，可以传播关于战争生态后果的可靠信息，支持自然保护倡议，并参与安全的志愿者活动。 同时，切勿自行前往可能遭受过战火摧残或仍存在地雷隐患的地区内的森林、田野或水域。

11月6日的国际日提醒我们：大自然没有边界，也无法在战争中自我保护。 被毁的森林、受污染的河流和遭毒害的土地，在爆炸声平息后仍会长期影响人们的生活。因此，环境保护绝非次要问题，而是安全、重建以及子孙后代未来的重要组成部分。

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