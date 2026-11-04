在中期选举后赢得美国众议院和参议院多数席位的民主党人计划在新一届国会于1月开始工作后立即将一系列法案付诸表决。其议程涉及生活成本、医疗保险、关税政策以及对总统唐纳德·特朗普政府的监督，CNBC报道。

在宣誓就职后的最初100小时内，众议院民主党人计划审议恢复扩大医疗保险补贴的法案，这些补贴在共和党控制国会期间到期。他们还希望废除特朗普去年签署的对Medicaid计划的削减。

关税与伊朗

民主党人打算推动一项法案，废除特朗普实施的大范围关税，并将设定进口关税的权力归还国会。他们还计划再次就一项倡议进行投票，该倡议旨在结束伊朗战争，或要求总统获得国会许可才能继续这场战争。

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，该党仍将确定调查的优先目标。CNBC认为，他可能成为众议院议长。他说，民主党人寻求聚焦工人阶级和中产阶级美国人的经济问题。

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监督与伦理改革

除立法议程外，民主党人正在准备对特朗普、其家人、政府成员以及与政府有关联的商界代表进行监督。参议院财政委员会首席民主党人、参议员罗恩·怀登将商品和服务的可负担性以及官员和企业的问责列为优先事项。

怀登表示，该委员会可能加强对亿万富翁纳税、企业对医疗保健体系的影响以及贸易政策的监督。众议院监督委员会首席民主党人、众议员罗伯特·加西亚此前表示，他打算关注特朗普家族、企业腐败问题、国土安全部和移民与海关执法局的活动，以及对杰弗里·爱泼斯坦案材料的处理。

部分民主党人还在考虑一揽子伦理改革措施。该方案可能包括禁止政府官员进行股票交易和使用预测市场、在联邦层面禁止杰利蝾螈，以及限制超级政治行动委员会的支出。

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