Demokraci, którzy po wyborach śródokresowych zdobyli większość w Izbie Reprezentantów i Senacie USA, planują poddać szereg projektów ustaw pod głosowanie natychmiast po rozpoczęciu prac nowego Kongresu w styczniu. Ich program dotyczy kosztów życia, ubezpieczeń zdrowotnych, polityki taryfowej oraz nadzoru nad administracją prezydenta Donalda Trumpa, informuje CNBC.

W pierwszych 100 godzinach po złożeniu przysięgi demokraci w Izbie Reprezentantów planują rozpatrzyć projekty ustaw dotyczące przywrócenia rozszerzonych dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, których okres obowiązywania zakończył się za kontrolowanego przez republikanów Kongresu. Chcą też uchylić cięcia w programie Medicaid, które Trump podpisał w ubiegłym roku.

Cła i Iran

Demokraci zamierzają promować projekt ustawy o zniesieniu szeroko zakrojonych ceł wprowadzonych przez Trumpa i przywróceniu Kongresowi uprawnień do ustalania ceł importowych. Planują też ponownie głosować nad inicjatywą dotyczącą zakończenia wojny w Iranie lub zobowiązania prezydenta do uzyskania zgody Kongresu na jej kontynuowanie.

Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, który według oceny CNBC może zostać spikerem Izby, oświadczył, że partia dopiero określi priorytetowe cele dochodzeń. Powiedział, że demokraci dążą do skoncentrowania się na problemach gospodarczych Amerykanów z klasy pracującej i średniej.

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Nadzór i reformy etyczne

Oprócz programu legislacyjnego demokraci przygotowują nadzór nad Trumpem, jego rodziną, członkami rządu oraz przedstawicielami biznesu powiązanymi z administracją. Senator Ron Wyden, czołowy demokrata w Senackiej Komisji Finansów, wskazał jako priorytety przystępność cenową towarów i usług oraz rozliczalność urzędników i biznesu.

Wyden oświadczył, że komisja może wzmocnić kontrolę nad płaceniem podatków przez miliarderów, wpływem korporacji na system ochrony zdrowia oraz polityką handlową. Kongresmen Robert Garcia, czołowy demokrata w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, wcześniej deklarował zamiar poświęcenia uwagi rodzinie Trumpa, kwestiom korupcji korporacyjnej, działalności Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Imigracyjnej i Celnej, a także postępowaniu z materiałami w sprawie Jeffreya Epsteina.

Część demokratów rozważa również pakiet reform etycznych. Może on przewidywać zakaz handlu akcjami i korzystania z rynków prognostycznych przez urzędników państwowych, federalny zakaz gerrymanderingu oraz ograniczenia wydatków superkomitetów działań politycznych.

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