Демократы, которые по итогам промежуточных выборов получили большинство в Палате представителей и Сенате США, планируют вынести ряд законопроектов на голосование сразу после начала работы нового Конгресса в январе. Их программа касается стоимости жизни, медицинского страхования, тарифной политики и надзора за администрацией президента Дональда Трампа, сообщает CNBC.

В первые 100 часов после принесения присяги демократы Палаты представителей планируют рассмотреть законопроекты о восстановлении расширенных субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истек при контролируемом республиканцами Конгрессе. Они также хотят отменить сокращения программы Medicaid, которые Трамп подписал в прошлом году.

Тарифы и Иран

Демократы намерены продвигать законопроект об отмене масштабных тарифов, введенных Трампом, и возвращении Конгрессу полномочий устанавливать пошлины на импорт. Они также планируют снова проголосовать за инициативу о прекращении войны в Иране или об обязательстве президента получить разрешение Конгресса на ее продолжение.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который, по оценке CNBC, может стать спикером палаты, заявил, что партия еще будет определять приоритетные цели для расследований. Он сказал, что демократы стремятся сосредоточиться на экономических проблемах американцев из рабочего и среднего класса.

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Надзор и этические реформы

Наряду с законодательной программой демократы готовят надзор за Трампом, его семьей, членами правительства и представителями бизнеса, связанными с администрацией. Сенатор Рон Уайден, ведущий демократ в Комитете Сената по финансам, назвал приоритетами доступность товаров и услуг и подотчетность должностных лиц и бизнеса.

Уайден заявил, что комитет может усилить контроль за уплатой налогов миллиардерами, влиянием корпораций на систему здравоохранения и торговой политикой. Конгрессмен Роберт Гарсия, ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по надзору, ранее заявлял о намерении уделить внимание семье Трампа, вопросам корпоративной коррупции, деятельности Министерства внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной службы, а также обращению с материалами по делу Джеффри Эпштейна.

Часть демократов также рассматривает пакет этических реформ. Он может предусматривать запрет на торговлю акциями и использование рынков прогнозов государственными должностными лицами, федеральный запрет джерримендеринга и ограничения расходов суперкомитетов политических действий.

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