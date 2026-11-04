В американском штате Айдахо избиратели по предварительным результатам отклонили инициативу, предусматривавшую разрешение на аборты до жизнеспособности плода — ориентировочно до 23–24-й недели беременности. Против предложения проголосовали 56% избирателей после обработки более 95% бюллетеней, сообщает The Hill.

Что предусматривала инициатива

В случае одобрения инициатива отменила бы действующие в штате ограничения на проведение абортов. Она должна была закрепить защиту репродуктивных прав до момента, когда плод может выжить вне утробы матери.

После этого срока аборт был бы возможен в случае неотложной медицинской ситуации. Предложение также предусматривало право принимать решения относительно других аспектов репродуктивной помощи, в частности контрацепции и лечения бесплодия.

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Действующие правила штата

Нынешнее законодательство Айдахо предусматривает уголовную ответственность для врачей за проведение абортов, за исключением узко определенных случаев: для сохранения жизни беременной или в зарегистрированных случаях изнасилования либо инцеста.

После отмены Верховным судом США решения по делу Roe v. Wade в 2022 году регулирование доступа к абортам в значительной степени перешло на уровень штатов. The Hill отмечает, что инициативы по репродуктивным правам также вынесли на голосование в Миссури, Неваде и Вирджинии.

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