W amerykańskim stanie Idaho wyborcy według wstępnych wyników odrzucili inicjatywę, która przewidywała zezwolenie na aborcję do osiągnięcia przez płód zdolności do życia — orientacyjnie do 23.–24. tygodnia ciąży. Przeciw propozycji zagłosowało 56% wyborców po przetworzeniu ponad 95% kart do głosowania, informuje The Hill.

Co przewidywała inicjatywa

W razie zatwierdzenia inicjatywa uchyliłaby obowiązujące w stanie ograniczenia dotyczące przeprowadzania aborcji. Miała ustanowić ochronę praw reprodukcyjnych do momentu, w którym płód może przeżyć poza łonem matki.

Po tym terminie aborcja byłaby możliwa w przypadku nagłego zagrożenia medycznego. Propozycja przewidywała również prawo do podejmowania decyzji w sprawie innych aspektów opieki reprodukcyjnej, w tym antykoncepcji i leczenia niepłodności.

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Obowiązujące zasady stanowe

Obecne ustawodawstwo Idaho przewiduje odpowiedzialność karną dla lekarzy za przeprowadzanie aborcji, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków: dla ratowania życia kobiety w ciąży lub w zgłoszonych przypadkach gwałtu bądź kazirodztwa.

Po uchyleniu przez Sąd Najwyższy USA w 2022 roku wyroku w sprawie Roe v. Wade regulowanie dostępu do aborcji w dużej mierze przeszło na poziom stanów. The Hill zaznacza, że inicjatywy dotyczące praw reprodukcyjnych poddano pod głosowanie również w Missouri, Nevadzie i Wirginii.

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