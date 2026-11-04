Польша запускает научную программу с четырьмя странами — RMF24

Польша запускает программу «Стратегическая четвёрка NAWA» для развития научного и академического сотрудничества с Вьетнамом, Узбекистаном, Южной Кореей и Турцией. Инициатива должна помочь польским университетам привлекать иностранных студентов и исследователей, сообщает RMF24.

12 млн злотых на старте

Министр науки Польши Марцин Куласек заявил, что на пилотный запуск программы предусмотрено 12 млн злотых. По его словам, главными направлениями станут научный и академический обмен, а также совместные исследовательские проекты.

Куласек объяснил выбор партнёров тем, что Турция и Южная Корея входят в G20 и ассоциируются с высоким уровнем инновационности. Польша также имеет давние академические связи с Вьетнамом. Говоря об Узбекистане, министр обратил внимание на молодое население страны, средний возраст которого ниже, чем в Польше.

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Исследовательская станция во Вьетнаме

Одним из элементов сотрудничества с Вьетнамом должно стать создание Польско-вьетнамской научно-исследовательской станции Польской академии наук. Польскими партнёрами проекта будут Варшавский университет и Горная академия в Кракове. На запуск и строительство станции планируют направить 1,6 млн злотых, а её дальнейшее содержание оценивают примерно в 1 млн злотых ежегодно.

Во время октябрьского визита польской делегации во главе с премьер-министром Дональдом Туском во Вьетнам стороны подписали соглашение об увеличении лимита стипендиального обмена с 20 до 50 человек. Расходы на приезд вьетнамских студентов в Польшу должно оплачивать правительство в Ханое. Также ежегодно предусмотрено 10 мест для обучения на иностранном языке в польских вузах.

Министр добавил, что у участников программы не будет отдельных правил в отношении визового режима: на студентов и учёных из четырёх стран будут распространяться общие процедуры.

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