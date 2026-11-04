波兰与四国启动科研合作计划——RMF24

波兰启动“NAWA战略四国”计划，以发展与越南、乌兹别克斯坦、韩国和土耳其的科研及学术合作。该倡议旨在帮助波兰大学吸引外国学生和研究人员，RMF24报道。

启动资金1200万兹罗提

波兰科学部长马尔钦·库拉谢克表示，为该计划的试点启动安排了1200万兹罗提。他说，主要方向将是科研和学术交流，以及联合研究项目。

库拉谢克解释选择合作伙伴的原因时表示，土耳其和韩国都是二十国集团成员，并与较高的创新水平相关联。波兰与越南也有长期的学术联系。谈及乌兹别克斯坦时，部长指出，该国人口年轻，平均年龄低于波兰。

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在越南建立研究站

与越南合作的内容之一将是建立波兰科学院波越科研站。该项目的波兰合作伙伴将是华沙大学和克拉科夫矿业冶金学院。计划为研究站的启动和建设投入160万兹罗提，其后续维护费用估计每年约为100万兹罗提。

在由总理唐纳德·图斯克率领的波兰代表团10月访问越南期间，双方签署协议，将奖学金交流名额从20人增加至50人。越南学生赴波兰的费用将由河内政府支付。波兰高校还每年提供10个以外语授课的学习名额。

部长补充说，该计划参与者不会有关于签证制度的单独规定：来自这四个国家的学生和科研人员将适用一般程序。

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