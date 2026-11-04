Polska uruchamia program naukowy z czterema krajami — RMF24

Polska uruchamia program „Strategiczna Czwórka NAWA” w celu rozwoju współpracy naukowej i akademickiej z Wietnamem, Uzbekistanem, Koreą Południową i Turcją. Inicjatywa ma pomóc polskim uczelniom w przyciąganiu zagranicznych studentów i naukowców, informuje RMF24.

12 mln złotych na start

Minister nauki Polski Marcin Kulasek oświadczył, że na pilotażowe uruchomienie programu przewidziano 12 mln złotych. Jak zaznaczył, głównymi kierunkami będą wymiana naukowa i akademicka, a także wspólne projekty badawcze.

Kulasek wyjaśnił wybór partnerów tym, że Turcja i Korea Południowa należą do G20 i kojarzą się z wysokim poziomem innowacyjności. Polska ma również wieloletnie związki akademickie z Wietnamem. W odniesieniu do Uzbekistanu minister zwrócił uwagę na młodą populację kraju, której średni wiek jest niższy niż w Polsce.

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Stacja badawcza w Wietnamie

Jednym z elementów współpracy z Wietnamem ma być utworzenie Polsko-Wietnamskiej Stacji Naukowo-Badawczej Polskiej Akademii Nauk. Polskimi partnerami projektu będą Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na uruchomienie i budowę stacji planuje się przeznaczyć 1,6 mln złotych, a jej dalsze utrzymanie szacuje się na około 1 mln złotych rocznie.

Podczas październikowej wizyty polskiej delegacji pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska w Wietnamie strony podpisały umowę o zwiększeniu limitu wymiany stypendialnej z 20 do 50 osób. Koszty przyjazdu wietnamskich studentów do Polski ma pokrywać rząd w Hanoi. Przewidziano także 10 miejsc rocznie na studia w języku obcym na polskich uczelniach.

Minister dodał, że uczestnicy programu nie będą mieli odrębnych zasad dotyczących reżimu wizowego: studentów i naukowców z czterech krajów będą obowiązywać ogólne procedury.

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