Польща запускає наукову програму з чотирма країнами — RMF24

Польща запускає програму «Стратегічна четвірка NAWA» для розвитку наукової та академічної співпраці з В’єтнамом, Узбекистаном, Південною Кореєю і Туреччиною. Ініціатива має допомогти польським університетам залучати іноземних студентів і дослідників, повідомляє RMF24.

12 млн злотих на старт

Міністр науки Польщі Марцін Куласек заявив, що на пілотний запуск програми передбачили 12 млн злотих. За його словами, головними напрямами стануть науковий та академічний обмін, а також спільні дослідницькі проєкти.

Куласек пояснив вибір партнерів тим, що Туреччина і Південна Корея входять до G20 та асоціюються з високим рівнем інноваційності. Польща також має давні академічні зв’язки з В’єтнамом. Щодо Узбекистану міністр звернув увагу на молоде населення країни, середній вік якого нижчий, ніж у Польщі.

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Дослідницька станція у В’єтнамі

Одним з елементів співпраці з В’єтнамом має стати створення Польсько-в’єтнамської науково-дослідної станції Польської академії наук. Польськими партнерами проєкту будуть Варшавський університет і Гірничо-металургійна академія в Кракові. На запуск і будівництво станції планують спрямувати 1,6 млн злотих, а її подальше утримання оцінюють приблизно в 1 млн злотих щороку.

Під час жовтневого візиту польської делегації на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском до В’єтнаму сторони підписали угоду про збільшення ліміту стипендіального обміну з 20 до 50 осіб. Витрати на приїзд в’єтнамських студентів до Польщі має оплачувати уряд у Ханої. Також щороку передбачено 10 місць для навчання іноземною мовою в польських вишах.

Міністр додав, що учасники програми не матимуть окремих правил щодо візового режиму: на студентів і науковців із чотирьох країн поширюватимуться загальні процедури.

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