丹麦学生抗议削减补助金——半岛电视台

据组织者称，在丹麦哥本哈根，多达1.3万名学生从市政厅广场游行至议会，抗议政府削减学生补助金的计划。这场以“够了”为口号的行动，针对的是当局为腾出国防开支资金而提出的改革，半岛电视台报道。

补助制度的变化

自1970年以来，丹麦年满18岁的中学生和大学生，无论父母收入如何，都会自动获得国家资助。目前，与父母同住者每月获得1154丹麦克朗，单独居住的学生则获得7426克朗。

根据政府提案，父母年收入超过70万丹麦克朗的学生将被取消补助。根据同一提案，只有来自年收入在419589至70万克朗之间家庭的学生才有资格获得资助，补助金额将取决于父母收入。

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罢课与学生反应

学生组织表示，由于拟议的改革，丹麦57所教育机构约4万名中学生和大学生举行了罢课。示威期间，参与者高喊有关违背承诺的口号，并携带标语牌捍卫SU制度——丹麦的学生资助制度。

丹麦高中生协会主席奥斯卡·通斯贝格·霍夫曼表示，丹麦以对教育的经济支持为傲，拆除世界上最强大的教育体系之一将是一个错误。高等教育部表示，预计约1.4万名学生将失去补助，另有约8000人的补助金额将减少。

政府还提议，只有在最后24个月学习期间至少工作过18个月的近期大学毕业生，才能领取失业补助。工业部长兼社会自由党领袖马丁·利德高称，这些削减是令人不快的决定。

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