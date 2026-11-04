Studenci w Danii protestowali przeciw cięciom świadczeń — Al Jazeera

W Kopenhadze w Danii, według organizatorów, do 13 tys. studentów przemaszerowało z placu Ratuszowego do parlamentu, protestując przeciwko planom rządu dotyczącym ograniczenia świadczeń studenckich. Akcja pod hasłem „Dość” była wymierzona w zmiany, które władze proponują, aby uwolnić środki na wydatki obronne, informuje Al Jazeera.

Zmiany w systemie świadczeń

Od 1970 roku uczniowie i studenci w Danii, którzy ukończyli 18 lat, automatycznie otrzymują pomoc państwową niezależnie od dochodów rodziców. Obecnie osoby mieszkające z rodzicami otrzymują 1154 korony duńskie miesięcznie, a studenci mieszkający osobno — 7426 koron.

Zgodnie z propozycją rządu świadczenia miałyby zostać zniesione dla studentów, których rodzice zarabiają ponad 700 tys. koron duńskich rocznie. Według tej samej propozycji prawo do pomocy mieliby wyłącznie studenci z rodzin o rocznych dochodach od 419 589 do 700 tys. koron, a wysokość świadczeń zależałaby od dochodów rodziców.

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Strajki i reakcja studentów

Organizacje studenckie oświadczyły, że z powodu proponowanych zmian strajkowało około 40 tys. uczniów i studentów w 57 placówkach edukacyjnych w Danii. Podczas demonstracji uczestnicy skandowali hasła o złamanych obietnicach i nieśli plakaty w obronie systemu SU — duńskiej pomocy studenckiej.

Prezes Stowarzyszenia Duńskich Uczniów Szkół Średnich Oscar Tonsberg Hoffmann powiedział, że Dania szczyci się ekonomicznym wsparciem edukacji, a demontaż jednego z najsilniejszych systemów edukacyjnych na świecie byłby błędem. Ministerstwo szkolnictwa wyższego poinformowało, że około 14 tys. studentów ma stracić świadczenia, a dla kolejnych około 8 tys. ich wysokość zostanie zmniejszona.

Rząd proponuje również wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych niedawnym absolwentom uniwersytetów tylko pod warunkiem, że pracowali przez co najmniej 18 z ostatnich 24 miesięcy nauki. Minister przemysłu i lider Partii Socjalliberalnej Martin Lidegaard nazwał te cięcia nieprzyjemnymi decyzjami.

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