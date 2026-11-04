В Дании студенты протестовали против сокращения выплат — Al Jazeera

В Копенгагене, Дания, по словам организаторов, до 13 тысяч студентов прошли маршем от Ратушной площади до парламента, протестуя против планов правительства сократить студенческие выплаты. Акция под лозунгом «Довольно» была направлена против изменений, которые власти предлагают для высвобождения средств на оборонные расходы, сообщает Al Jazeera.

Изменения в системе выплат

С 1970 года учащиеся и студенты в Дании в возрасте от 18 лет автоматически получают государственную помощь независимо от доходов родителей. Сейчас те, кто живет с родителями, получают 1154 датские кроны в месяц, а студенты, проживающие отдельно, — 7426 крон.

Согласно предложению правительства, выплаты предлагают отменить для студентов, чьи родители зарабатывают более 700 тысяч датских крон в год. По этому же предложению право на помощь имели бы только студенты из семей с годовым доходом от 419 589 до 700 тысяч крон, а размер выплат зависел бы от дохода родителей.

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Забастовки и реакция студентов

Студенческие объединения заявили, что из-за предложенных изменений бастовали около 40 тысяч учащихся и студентов в 57 учебных заведениях Дании. Во время демонстрации участники скандировали лозунги о нарушенных обещаниях и несли плакаты в защиту системы SU — датской студенческой помощи.

Президент Ассоциации датских старшеклассников Оскар Тонсберг Хоффманн заявил, что Дания гордится экономической поддержкой образования, а демонтаж одной из самых сильных образовательных систем мира был бы ошибкой. Министерство высшего образования сообщило, что около 14 тысяч студентов, как ожидается, потеряют выплаты, а еще примерно для 8 тысяч их размер уменьшится.

Правительство также предлагает выплачивать пособие по безработице недавним выпускникам университетов только при условии, что они работали не менее 18 из последних 24 месяцев обучения. Министр промышленности и лидер Социал-либеральной партии Мартин Лидегаард назвал эти сокращения неприятными решениями.

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