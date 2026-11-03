Син загиблої на Кіпрі заявив про вимогу €70 тисяч — Cyprus Mail

На Кіпрі син 61-річної Ольги Васильєвої, у вбивстві якої, за даними слідства, зізнався 43-річний громадянин Сирії, повідомив слідчим, що чоловік вимагав від його матері €70 тисяч. Як повідомляє Cyprus Mail, ці кошти нібито мали бути компенсацією за дорожню аварію за участю іншого автомобіля.

Свідчення сина загиблої

Син Васильєвої прибув із Росії на Кіпр і в понеділок дав свідчення слідчим кримінального департаменту поліції Лімасола. Він розповів, що мати познайомилася з підозрюваним у кафе приблизно за п’ять місяців до смерті та повідомляла синові про стосунки з ним.

За словами сина, він побоювався, що чоловік може фінансово використовувати його матір. Васильєва нібито пропонувала повернути намисто, подароване підозрюваним, щоб допомогти йому виконати його фінансові вимоги.

Перевірка фінансових операцій

Поліція також з’ясовує, чи отримав підозрюваний гроші від Васильєвої до її смерті або забрав їх після вбивства. Слідчі розшукують суму, яку жінка, за їхніми даними, зняла перед смертю. Її автомобіль оглянули в присутності сина та зібрали докази для експертизи.

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Наразі слідство не має даних, що чоловік отримував від Васильєвої кошти за її життя або заволодів ними після вбивства. Частина операцій зі зняття готівки, які перевіряли правоохоронці, ймовірно, була здійснена самою жінкою з іншої причини. Більше інформації слідчі очікують отримати після доступу до банківських записів.

Обставини справи

Тіло Васильєвої знайшли в колодязі в Моніатісі. Судово-медична експертиза встановила, що вона зазнала тяжких травм голови внаслідок неодноразових ударів молотком, хоча точну кількість ударів визначити не вдалося. Слідчі також вважають, що підозрюваний облив тіло відбілювачем перед тим, як помістити його в яму, ймовірно намагаючись запобігти поширенню запаху розкладання.

Поліція збирає решту судово-медичних доказів і свідчень для завершення матеріалів справи. У консультаціях із юридичною службою слідчі розглядають, чи дають докази підстави для обвинувачення у вбивстві з попереднім плануванням або вбивстві без попереднього планування. Вирішальними будуть обставини загибелі та наявність доказів завчасного планування, оскільки самого зізнання недостатньо для встановлення попереднього наміру.

Також у неділю ввечері 43-річний затриманий посварився з іншим затриманим у штаб-квартирі поліції Лімасола. Його доправили до лікарні як запобіжний захід, після чого помістили в ізоляцію.

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