Молдова заявила про порушення свого повітряного простору безпілотником

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У ніч на 4 листопада безпілотник перетнув повітряний простір Молдови на тлі масованих російських атак по Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

Порушення повітряного простору Молдови зафіксували о 04:23. Безпілотник рухався з села в Одеській області Загнітків у бік Кам’янки, що у невизнаному Придністров'ї.

О 04:25 він вийшов з повітряного простору у напрямку Вінницької області.

«Центр повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами», – додали у Міноборони.

Повітряний простір Молдови порушували понад 100 разів від початку війни в Україні.

У Молдові через невідомий дрон частково закривали повітряний простір.

Молдова повідомила про 60 порушень повітряного простору з боку РФ.

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