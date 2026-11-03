Во Франции власти проводят технические переговоры с органами власти радикального исламистского движения «Талибан» о возвращении в Афганистан определенного числа афганских мигрантов, не имеющих разрешения на проживание. Об этом министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес заявил в парламенте.

По данным Der Spiegel, Нюньес назвал эти контакты техническими и отметил, что другие страны также осуществляют такие возвращения. Он упомянул Германию, которая, как и Франция, официально не признает правительство Талибана, но ведет с ним переговоры на высоком уровне.

Контакты ЕС с Талибаном

В июне делегация Талибана прибыла в Брюссель для переговоров с представителями Европейского союза и 15 государств-членов о возвращении получивших отказ просителей убежища. Эти контакты вызвали критику со стороны правозащитных организаций и левых групп. ЕС также официально не признает правительство Талибана.

В Германии федеральное правительство позволило Талибану в значительной степени взять под контроль дипломатические представительства Афганистана. Движущей силой этого курса является министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, заявленной целью которого является увеличение числа депортаций.

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Планы США по депортациям через Пакистан

В тот же день представитель МИД Талибана Абдул Кахар Балхи выразил обеспокоенность вероятными планами США депортировать афганских мигрантов через Пакистан. Он призвал Вашингтон учитывать права и законные требования людей, которых это может коснуться.

Ранее The New York Times со ссылкой на трех американских правительственных чиновников сообщила о возможном выдворении через Пакистан более 150 афганцев. Прямая депортация из США в Афганистан невозможна. По данным правозащитной группы AfghanEvac, это касается в том числе людей, которые до вывода американских войск в 2021 году помогали армии США.

Несмотря на объявленную Талибаном общую амнистию для бывших сотрудников западных военных контингентов и правительств, доклады ООН фиксируют случаи внесудебных убийств, произвольного правосудия и жестокого обращения. Особенно ухудшилось положение женщин и девочек в Афганистане.

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