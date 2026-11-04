В США методистский пастор Адам Гамильтон, кандидат от Демократической партии, победил республиканца Роджера Маршалла на выборах в Сенат от штата Канзас. Как сообщает Rolling Stone, он стал первым за 94 года сенатором-демократом, избранным от этого штата.

Гамильтон является основателем крупнейшей Объединенной методистской церкви в США. Издание отмечает, что на протяжении жизни он был зарегистрирован как республиканец, демократ и независимый избиратель. Во время кампании Маршалл характеризовал оппонента как слишком прогрессивного и слабого для представления Канзаса, тогда как Гамильтон делал ставку на центристскую риторику с религиозными отсылками.

Экономика и кампания

Согласно опросам, проводившимся в ходе избирательной кампании, главным вопросом для избирателей Канзаса была экономика. Rolling Stone пишет, что позициям Маршалла могли навредить рост цен на дизельное топливо, который издание назвало побочным последствием войны США с Ираном, а также решение президента разрешить импорт говядины по более низким тарифным ставкам.

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В 2020 году Маршалл был переизбран с преимуществом более 11 процентных пунктов. На этот раз, по оценке Rolling Stone, его кампания проходила в более сложной для Республиканской партии политической ситуации, а Гамильтон смог привлечь широкую коалицию избирателей в штате, который Дональд Трамп выиграл с преимуществом более 16 процентов двумя годами ранее.

Иски о медицинских долгах

Rolling Stone также связывает результат гонки с публикациями о попытках Маршалла, который ранее работал акушером-гинекологом, взыскать долги со своих пациентов. По информации The New York Times, на которую ссылается издание, как минимум 81 пациент Маршалла был арестован за неявку в суд по делам о задолженности за медицинские услуги.

В конце кампании Маршалл выпустил рекламный ролик, в котором подтвердил, что обращался в коллекторские агентства для взыскания долгов. Он также заявил, что не хотел бы тюремного заключения ни для одного из своих пациентов. Два визита президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса не изменили итог выборов. После победы Гамильтон заявил о готовности сотрудничать с президентом по вопросам, полезным для жителей Канзаса.

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