В Огайо, США, согласно прогнозу Decision Desk HQ, избиратели одобрят конституционную поправку, которая закрепит требование предъявлять выданное штатом удостоверение личности с фотографией для голосования. Инициатива под названием Issue 3 должна внести это требование в конституцию штата, сообщает The Hill.

Результаты подсчета

По данным Decision Desk HQ, после подсчета 87% бюллетеней Issue 3 поддержали 66% избирателей. Закон Огайо уже требует от избирателей предъявлять удостоверение личности с фотографией при голосовании. Новая поправка должна закрепить это требование в конституции штата.

Приемлемые документы

К приемлемым документам относятся действующие водительские права Огайо или удостоверение личности штата, паспорт США или паспортная карта. Также будут приниматься военное удостоверение США, удостоверение Национальной гвардии Огайо или удостоверение Министерства по делам ветеранов США.

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Поправка также касается голосования по почте или заочного голосования. В таких случаях избиратели должны предоставить выданное штатом удостоверение личности с фотографией, если закон не позволяет подтвердить личность подписью и как минимум одним другим определенным уникальным идентификатором.

Религиозное исключение

Документ предусматривает возможность религиозного исключения для людей, которые возражают против фотографирования и не имеют выданного штатом удостоверения личности с фотографией. В таком случае штат сможет применить альтернативный способ проверки личности избирателя.

Действующее законодательство Огайо уже предусматривает подобное исключение на избирательном участке. Избиратель должен подписать аффидевит об отсутствии фотоидентификации по религиозным причинам и указать последние четыре цифры номера социального страхования.

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