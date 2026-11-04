据Decision Desk HQ预测，美国俄亥俄州选民将批准一项宪法修正案，确立投票时必须出示由州政府签发的带照片身份证件的要求。这项名为Issue 3的倡议将把该要求写入州宪法，The Hill报道。

计票结果

Decision Desk HQ的数据显示，在87%的选票完成计票后，66%的选民支持Issue 3。俄亥俄州法律已经要求选民在投票时出示带照片的身份证明。新修正案将把这一要求写入州宪法。

可接受的证件

可接受的证件包括有效的俄亥俄州驾照或州身份证、美国护照或护照卡。美国军人身份证、俄亥俄州国民警卫队身份证或美国退伍军人事务部身份证也将被接受。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该修正案也适用于邮寄投票或缺席投票。在这种情况下，选民必须提供由州政府签发的带照片身份证件，除非法律允许通过签名和至少一个其他规定的唯一标识符来验证身份。

宗教例外

该文件规定，对于反对被拍照且没有由州政府签发的带照片身份证件的人，可适用宗教例外。在这种情况下，州政府可以采用替代方法核实选民身份。

现行俄亥俄州法律已在投票站规定了类似例外。选民必须签署宣誓书，说明因宗教原因没有带照片的身份证明，并提供社会保障号码的最后四位数字。

关注我们在