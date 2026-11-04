W USA metodystyczny pastor Adam Hamilton, kandydat Partii Demokratycznej, pokonał Republikanina Rogera Marshalla w wyborach do Senatu z Kansas. Jak podaje Rolling Stone, został pierwszym od 94 lat demokratycznym senatorem wybranym z tego stanu.

Hamilton jest założycielem największego Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w USA. Magazyn zaznacza, że w ciągu życia był zarejestrowany jako republikanin, demokrata i niezależny wyborca. Podczas kampanii Marshall przedstawiał przeciwnika jako zbyt progresywnego i zbyt słabego, by reprezentować Kansas, podczas gdy Hamilton stawiał na centrową retorykę z odniesieniami religijnymi.

Gospodarka i kampania

Według sondaży prowadzonych podczas kampanii wyborczej gospodarka była główną kwestią dla wyborców w Kansas. Rolling Stone pisze, że pozycji Marshalla mogły zaszkodzić rosnące ceny oleju napędowego, które magazyn nazwał skutkiem ubocznym wojny USA z Iranem, a także decyzja prezydenta o zezwoleniu na import wołowiny przy niższych stawkach celnych.

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W 2020 roku Marshall został ponownie wybrany z przewagą ponad 11 punktów procentowych. Tym razem, według oceny Rolling Stone, jego kampania odbywała się w sytuacji politycznej trudniejszej dla Partii Republikańskiej, a Hamilton zdołał pozyskać szeroką koalicję wyborców w stanie, który Donald Trump wygrał dwa lata wcześniej przewagą ponad 16 procent.

Pozwy dotyczące długów medycznych

Rolling Stone wiąże również wynik wyścigu z publikacjami o próbach Marshalla, który wcześniej pracował jako ginekolog-położnik, odzyskania długów od swoich pacjentów. Według The New York Times, na który powołuje się magazyn, co najmniej 81 pacjentów Marshalla zostało aresztowanych za niestawienie się w sądzie w sprawach dotyczących zadłużenia za usługi medyczne.

Pod koniec kampanii Marshall wyemitował spot reklamowy, w którym potwierdził, że zwracał się do agencji windykacyjnych w celu odzyskania długów. Oświadczył również, że nie chciałby uwięzienia żadnego ze swoich pacjentów. Dwie wizyty prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance’a nie zmieniły wyniku wyborów. Po zwycięstwie Hamilton oświadczył, że jest gotów współpracować z prezydentem w sprawach korzystnych dla mieszkańców Kansas.

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