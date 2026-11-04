Senatorka stanu Iowa z Partii Demokratycznej Sarah Trone Garriott, według prognozy Decision Desk HQ, pokonuje urzędującego republikańskiego kongresmena Zacha Nanna w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 3. okręgu stanu. Informuje o tym The Hill. Jeśli prognoza się potwierdzi, okręg wróci pod kontrolę demokratów po dwóch kadencjach republikańskiej reprezentacji.

Prognoza przy niepełnym zliczeniu głosów

O godz. 23:22 czasu wschodnioamerykańskiego Decision Desk HQ prognozowało przewagę Trone Garriott wynoszącą dziewięć punktów procentowych po zliczeniu 88% głosów. Okręg obejmuje Des Moines i przedmieścia hrabstwa Dallas oraz był uważany za jeden z kluczowych konkurencyjnych okręgów w Iowa.

Nann po raz pierwszy zdobył ten mandat dla republikanów w 2022 roku, pokonując demokratkę Cindy Axne różnicą mniejszą niż jeden punkt procentowy. W 2024 roku uzyskał reelekcję, wyprzedzając demokratę Lanona Baccama o niemal cztery punkty procentowe. W tym samym roku prezydent Donald Trump wygrał w tym okręgu przewagą 4,5 punktu procentowego.

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Przebieg kampanii

W październiku Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z wyrównanego na wskazującą na przewagę demokratów, powołując się na trudną dla Nanna sytuację polityczną oraz lepszą pozycję Trone Garriott w sondażach. Trone Garriott, która zasiada w Senacie Iowa od 2021 roku, w ostatnich tygodniach kampanii zebrała niemal 8,1 mln dolarów, podczas gdy Nann zebrał 6,1 mln dolarów.

Pod koniec wyścigu Nann, mimo poparcia Trumpa, próbował zdystansować się od prezydenta. W szczególności głosował za rezolucją ograniczającą operacje wojskowe prezydenta przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu oraz przedstawił projekt ustawy blokującej import wołowiny. Trone Garriott koncentrowała kampanię na ochronie zdrowia i kosztach życia, krytykując poparcie Nanna dla szeroko zakrojonej republikańskiej ustawy podatkowo-budżetowej.

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