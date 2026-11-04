Сенатор штата Айова от Демократической партии Сара Трон Гарриотт, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает действующего конгрессмена-республиканца Зака Нанна на выборах в Палату представителей США в 3-м округе штата. Об этом сообщает The Hill. Если прогноз подтвердится, округ вернется под контроль демократов после двух сроков республиканского представительства.

Прогноз при неполном подсчете голосов

В 23:22 по восточному времени США Decision Desk HQ прогнозировала преимущество Трон Гарриотт в девять процентных пунктов после подсчета 88% голосов. Округ охватывает Де-Мойн и пригороды округа Даллас и считался одним из ключевых конкурентных округов Айовы.

Нанн впервые получил этот мандат для республиканцев в 2022 году, победив демократку Синди Аксне с разницей менее одного процентного пункта. В 2024 году он был переизбран, опередив демократа Ланона Баккама почти на четыре процентных пункта. В том же году президент Дональд Трамп победил в этом округе с преимуществом в 4,5 процентного пункта.

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Ход кампании

В октябре Cook Political Report изменил оценку гонки с равных шансов на склонность к победе демократов, сославшись на сложную для Нанна политическую ситуацию и более сильные позиции Трон Гарриотт в опросах. Трон Гарриотт, работающая в Сенате Айовы с 2021 года, в последние недели кампании собрала почти 8,1 млн долларов, тогда как Нанн — 6,1 млн долларов.

В конце гонки Нанн, несмотря на поддержку Трампа, пытался дистанцироваться от президента. В частности, он проголосовал за резолюцию об ограничении военных операций президента против Ирана без одобрения Конгресса и внес законопроект о блокировании импорта говядины. Трон Гарриотт сосредоточила кампанию на здравоохранении и стоимости жизни, критикуя поддержку Нанном масштабного республиканского налогово-бюджетного закона.

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