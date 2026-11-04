据Decision Desk HQ预测，来自民主党的艾奥瓦州参议员萨拉·特罗恩·加里奥特将在该州第3选区的美国众议院选举中击败现任共和党众议员扎克·纳恩。The Hill报道称。如果这一预测得到确认，该选区将在共和党代表连续任职两届后重新由民主党控制。

计票尚未完成时的预测

美国东部时间23时22分，在已计入88%选票后，Decision Desk HQ预测特罗恩·加里奥特将领先9个百分点。该选区包括得梅因以及达拉斯县的郊区，并被视为艾奥瓦州关键的竞争性选区之一。

纳恩于2022年首次为共和党赢得这一席位，以不足1个百分点的优势击败民主党人辛迪·阿克斯内。2024年，他成功连任，以近4个百分点的优势领先民主党人兰农·巴卡姆。同年，唐纳德·特朗普总统以4.5个百分点的优势赢得该选区。

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竞选进程

10月，Cook Political Report将这场选举的评级从势均力敌改为倾向民主党获胜，理由是纳恩面临艰难的政治形势，以及特罗恩·加里奥特在民调中处于更有利的位置。自2021年以来一直在艾奥瓦州参议院任职的特罗恩·加里奥特，在竞选最后几周已筹集近810万美元，而纳恩筹集了610万美元。

在竞选末期，尽管获得特朗普支持，纳恩仍试图与总统保持距离。尤其是，他投票支持一项限制总统未经国会批准对伊朗开展军事行动的决议，并提出一项阻止进口牛肉的法案。特罗恩·加里奥特将竞选重点放在医疗保健和生活成本上，批评纳恩支持共和党大规模税收和预算法案。

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