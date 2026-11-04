在美国，民主党候选人、卫理公会牧师亚当·汉密尔顿在堪萨斯州联邦参议员选举中击败了共和党人罗杰·马歇尔。《滚石》报道称，他成为94年来首位由该州选出的民主党参议员。

汉密尔顿是美国最大联合卫理公会教堂的创始人。该刊物指出，他一生中曾登记为共和党人、民主党人和独立选民。竞选期间，马歇尔将对手描述为过于进步且软弱，无法代表堪萨斯州；而汉密尔顿则依靠带有宗教指涉的中间派言辞。

经济与竞选

根据选举竞选期间的民调，经济是堪萨斯州选民最关心的问题。《滚石》写道，马歇尔的处境可能受到柴油价格上涨的损害，该刊物称这是美国与伊朗战争的副作用；总统允许以较低关税税率进口牛肉的决定也可能造成影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2020年，马歇尔以超过11个百分点的优势再次当选。这一次，按《滚石》的评估，他的竞选处于对共和党更为困难的政治环境中，而汉密尔顿则成功在这个两年前唐纳德·特朗普以超过16个百分点优势获胜的州争取到广泛的选民联盟。

医疗债务诉讼

《滚石》还将选举结果与有关马歇尔试图向其患者追讨债务的报道联系起来。马歇尔此前曾担任妇产科医生。据该刊物援引《纽约时报》的信息，至少81名马歇尔的患者因未出庭应对医疗服务欠费案件而被逮捕。

在竞选末期，马歇尔发布了一则广告，确认他曾求助于催收机构追讨债务。他还表示，不希望自己的任何一名患者被监禁。总统唐纳德·特朗普和副总统J.D.万斯的两次访问均未改变选举结果。汉密尔顿在获胜后表示，愿意在有利于堪萨斯州居民的问题上与总统合作。

关注我们在