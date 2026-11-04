截至2026年9月30日，德国共有36,368名通过 Chancen-Aufenthalt 项目获得居留权的人取得了在该国永久留居的权利。这接近根据该规定签发的91,116份居留许可的40%。《明镜周刊》报道称，消息援引联邦政府对绿党议员菲利兹·波拉特议会质询的答复。

项目条件

Chancen-Aufenthalt 居留权于2022年底推出。它适用于截至2022年10月31日已在德国连续居住至少五年、且处于暂缓遣返状态的人员。

参与者获发有效期为18个月的居留许可。在此期间，他们必须满足获得永久留居权的条件：主要依靠自己维持生活，具备足够的德语水平，并已确定身份，或采取一切必要且合理的措施确定身份。

根据该规定，被判犯有罪行的人，以及故意提供有关其身份的虚假信息并因此阻碍遣返的人，均不会获得居留权。

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其他参与者的状态

32,233名成年参与者获得了永久留居权，另有4,135例授予未成年人和年轻人。截至9月30日，仍有7,131人处于 Chancen-Aufenthalt 状态。

另有27,763名前项目参与者持有已提交居留许可申请的证明留在德国，其申请尚未作出决定。11,935人恢复为暂缓遣返状态，另有3,957名前参与者在所述日期已不在德国。

其他参与者获得了其他类型的居留许可，其证件被撤销或失效，或者被拒绝。基民盟、基社盟和社民党在联合执政协议中同意收紧移民政策，并未延长 Chancen-Aufenthalt 规定的效力。菲利兹·波拉特批评了这一决定。

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