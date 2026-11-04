W Niemczech 36 368 osób, które skorzystały z prawa pobytu w ramach programu Chancen-Aufenthalt, do 30 września 2026 roku otrzymało trwałe prawo do pozostania w kraju. To niemal 40% spośród 91 116 zezwoleń na pobyt wydanych na podstawie tego przepisu, podaje Der Spiegel, powołując się na odpowiedź rządu federalnego na interpelację parlamentarną posłanki Zielonych Filiz Polat.

Warunki programu

Prawo pobytu Chancen-Aufenthalt wprowadzono pod koniec 2022 roku. Dotyczyło osób ze statusem odroczenia deportacji, które na dzień 31 października 2022 roku mieszkały nieprzerwanie w Niemczech przez co najmniej pięć lat.

Uczestnikom wydawano zezwolenie na pobyt na 18 miesięcy. W tym czasie musieli spełnić warunki uzyskania trwałego prawa do pozostania: w przeważającej mierze samodzielnie się utrzymywać, posiadać wystarczającą znajomość języka niemieckiego oraz mieć ustaloną tożsamość lub podjąć wszelkie niezbędne i rozsądne działania w celu jej ustalenia.

Prawa pobytu na podstawie tego przepisu nie przyznawano osobom skazanym za przestępstwa ani tym, które celowo podawały fałszywe informacje o swojej tożsamości i tym samym utrudniały deportację.

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Status pozostałych uczestników

Trwałe prawo do pozostania otrzymało 32 233 dorosłych uczestników, a w kolejnych 4 135 przypadkach przyznano je nieletnim i młodym osobom. Na dzień 30 września 7 131 osób nadal miało status Chancen-Aufenthalt.

Kolejnych 27 763 byłych uczestników programu przebywało w Niemczech z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt, w sprawie którego nie podjęto jeszcze decyzji. Do statusu odroczenia deportacji powróciło 11 935 osób, a 3 957 byłych uczestników w podanym dniu nie przebywało już w Niemczech.

Pozostali uczestnicy otrzymali inne rodzaje zezwoleń na pobyt, ich dokumenty zostały cofnięte lub utraciły ważność albo otrzymali odmowę. CDU, CSU i SPD uzgodniły w umowie koalicyjnej zaostrzenie polityki migracyjnej i nie przedłużyły obowiązywania przepisu Chancen-Aufenthalt. Filiz Polat skrytykowała tę decyzję.

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