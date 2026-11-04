В Германии 36 368 человек, воспользовавшихся правом на проживание по программе Chancen-Aufenthalt, к 30 сентября 2026 года получили постоянное право остаться в стране. Это почти 40% из 91 116 разрешений на проживание, выданных в рамках этой нормы, сообщает Der Spiegel со ссылкой на ответ федерального правительства на парламентский запрос депутата от «Зелёных» Филиз Полат.

Условия программы

Право на проживание Chancen-Aufenthalt было введено в конце 2022 года. Оно касалось людей со статусом отсрочки депортации, которые по состоянию на 31 октября 2022 года непрерывно проживали в Германии не менее пяти лет.

Участникам выдавали разрешение на проживание сроком на 18 месяцев. За это время они должны были выполнить условия для получения постоянного права остаться: преимущественно самостоятельно обеспечивать себя, иметь достаточный уровень немецкого языка и установленную личность либо принять все необходимые и разумные меры для установления личности.

Право на проживание по этой норме не предоставлялось людям, осуждённым за преступления, а также тем, кто намеренно сообщал ложные сведения о своей личности и тем самым препятствовал депортации.

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Статус других участников

Постоянное право остаться получили 32 233 взрослых участника, ещё в 4 135 случаях оно было предоставлено несовершеннолетним и молодым людям. По состоянию на 30 сентября 7 131 человек всё ещё находился в статусе Chancen-Aufenthalt.

Ещё 27 763 бывших участника программы находились в Германии со справкой о поданном заявлении на разрешение на проживание, по которому решение ещё не было принято. К статусу отсрочки депортации вернулись 11 935 человек, а 3 957 бывших участников на указанную дату уже не находились в Германии.

Другие участники получили иные виды разрешений на проживание, их документы были отозваны или утратили силу, либо им было отказано. ХДС, ХСС и СДПГ в коалиционном соглашении договорились ужесточить миграционную политику и не продлили действие нормы Chancen-Aufenthalt. Филиз Полат раскритиковала это решение.

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