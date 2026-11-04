W Stanach Zjednoczonych demokraci odnieśli zwycięstwa w kluczowych wyścigach wyborów środka kadencji w Teksasie — do Senatu i Izby Reprezentantów. Kandydatka Partii Demokratycznej Gina Hinojosa była również prognozowana jako zwyciężczyni wyborów gubernatorskich. Informuje o tym The National.

Hinojosa, członkini legislatury stanowej i była przewodnicząca rady szkolnej, według prognoz miała pokonać urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, który ubiegał się o rekordową czwartą kadencję. Jeśli wygra, zostanie pierwszą gubernatorką Teksasu pochodzenia latynoamerykańskiego, trzecią kobietą na tym stanowisku oraz pierwszą demokratką pełniącą urząd gubernatora stanu od 1995 roku.

Wyścig do Senatu

Członek legislatury Teksasu i były nauczyciel James Talarico pokonał prokuratora generalnego stanu Kena Paxtona w walce o miejsce w Senacie USA. Podczas kampanii Talarico oświadczał, że dąży do walki z korupcją polityczną i obniżenia kosztów dla Amerykanów. Według publikacji zostanie pierwszym senatorem demokratycznym z Teksasu od 1993 roku.

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Wybory do Izby Reprezentantów

Na moment publikacji Associated Press ogłosiła wyniki w ośmiu okręgach Teksasu w wyborach do Izby Reprezentantów USA: demokraci wygrali w siedmiu z nich. W 29. okręgu demokratka Sylvia Garcia miała według prognozy AP zdobyć 81% głosów wobec republikanki Marthy Fierro.

W 33. okręgu, obejmującym części Dallas, demokrata Frederick Gaines III miał według prognoz uzyskać około 83% głosów w starciu z republikaninem Everettem Jacksonem. W ubiegłym roku republikanie w legislaturze stanowej zatwierdzili przeprowadzone w połowie dekady przerysowanie granic okręgów wyborczych, wymierzone w kilka okręgów reprezentowanych przez demokratów.

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