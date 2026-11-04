民主党人在得州选举中取得关键胜利——The National

在美国，民主党人在得克萨斯州中期选举的关键竞选中获胜——包括联邦参议院和众议院席位。民主党候选人吉娜·希诺霍萨也被预测将赢得州长选举。The National报道。

希诺霍萨是州议会议员和前学区委员会主席，据预测将击败寻求创纪录第四个任期的现任共和党州长格雷格·阿博特。若获胜，她将成为得州首位拉丁美洲裔州长、第三位担任该职务的女性，以及自1995年以来首位担任该州州长的民主党人。

参议院竞选

得州议会议员、前教师詹姆斯·塔拉里科在争夺美国参议院席位的竞选中击败了州总检察长肯·帕克斯顿。塔拉里科在竞选期间表示，他希望打击政治腐败并降低美国人的生活成本。据该媒体报道，他将成为自1993年以来首位来自得州的民主党籍参议员。

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众议院选举

截至发稿时，美联社已公布得州八个选区的美国众议院选举结果：民主党人在其中七个选区获胜。在第29选区，民主党人西尔维娅·加西亚据美联社预测将以81%的得票率击败共和党人玛莎·菲耶罗。

在涵盖达拉斯部分地区的第33选区，民主党人弗雷德里克·盖恩斯三世据预测将在与共和党人埃弗里特·杰克逊的对决中获得约83%的选票。去年，共和党人在州议会批准了十年中期对选区边界的重新划分，该措施针对了数个由民主党人代表的选区。

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