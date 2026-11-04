В США демократы одержали победы в ключевых гонках промежуточных выборов в Техасе — в Сенат и Палату представителей. Кандидатку от Демократической партии Джину Хинохосу также прогнозировали победительницей губернаторских выборов. Об этом сообщает The National.

Хинохоса, член законодательного собрания штата и бывшая председательница школьного совета, по прогнозам должна была победить действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, который баллотировался на рекордный четвертый срок. В случае победы она станет первой губернаторкой Техаса латиноамериканского происхождения, третьей женщиной на этой должности и первой демократкой на посту губернатора штата с 1995 года.

Гонка в Сенат

Член законодательного собрания Техаса и бывший учитель Джеймс Таларико победил генерального прокурора штата Кена Пакстона в борьбе за место в Сенате США. Во время кампании Таларико заявлял, что стремится бороться с политической коррупцией и снижать расходы для американцев. По данным издания, он станет первым сенатором-демократом от Техаса с 1993 года.

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Выборы в Палату представителей

По состоянию на момент публикации Associated Press объявило результаты в восьми округах Техаса на выборах в Палату представителей США: демократы победили в семи из них. В 29-м округе демократка Сильвия Гарсия, по прогнозу AP, должна была получить 81% голосов против республиканки Марты Фьерро.

В 33-м округе, который охватывает части Далласа, демократ Фредерик Гейнс III, по прогнозам, должен был получить около 83% голосов в противостоянии с республиканцем Эвереттом Джексоном. В прошлом году республиканцы в законодательном собрании штата одобрили пересмотр границ избирательных округов в середине десятилетия, направленный против нескольких округов, которые представляли демократы.

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