В США демократ Брайан Пойндекстер, монтажник металлоконструкций и член профсоюза, побеждает двухсрочного конгрессмена-республиканца Макса Миллера в 7-м округе штата Огайо, согласно прогнозу Decision Desk HQ. Округ охватывает южные пригороды Кливленда. После подсчета 67% голосов Пойндекстер имел почти 54% поддержки против 46% у Миллера.

Неожиданный результат

Как сообщает The Hill, предвыборную гонку первоначально не считали конкурентной. Округ традиционно поддерживал консерваторов, а Дональд Трамп победил там с преимуществом в 11 процентных пунктов на выборах 2024 года.

В конце кампании Миллер оказался в центре публичного семейного конфликта. Его бывшая жена обвинила политика в насилии в отношении нее и их малолетней дочери. Миллер отверг обвинения, заявив, что бывшая жена выдумала их в споре об опеке над ребенком.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика семьи и экономика

Бывший тесть Миллера, сенатор-республиканец от Огайо Берни Морено, заявил в августе, что Миллеру не хватает характера для работы в Конгрессе, и посоветовал ему обратиться за профессиональной помощью. Морено также сказал, что опасается за свою дочь и внучку, когда Миллер имеет опеку над ребенком.

Пойндекстер в ходе кампании критиковал экономическую ситуацию и высокую стоимость жизни во время второго срока Трампа. Он подчеркивал связь Миллера с президентом, поскольку тот ранее был помощником Трампа, и связывал инфляционные тенденции с глобальными пошлинами, войной с Ираном и другими решениями администрации. В ответ Миллер ссылался на законодательные достижения республиканцев, в частности на масштабное сокращение налогов с положениями об отмене налогов на чаевые и сверхурочную работу.

Читай нас в