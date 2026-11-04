W Stanach Zjednoczonych demokrata Brian Poindexter, monter konstrukcji stalowych i członek związku zawodowego, pokonuje dwukadencyjnego republikańskiego kongresmena Maxa Millera w 7. okręgu Ohio, według prognozy Decision Desk HQ. Okręg obejmuje południowe przedmieścia Cleveland. Po przeliczeniu 67% głosów Poindexter miał niemal 54% poparcia wobec 46% dla Millera.

Nieoczekiwany wynik

Jak informuje The Hill, wyścig wyborczy początkowo nie był uznawany za konkurencyjny. Okręg tradycyjnie popierał konserwatystów, a Donald Trump wygrał tam przewagą 11 punktów procentowych w wyborach w 2024 roku.

Pod koniec kampanii Miller znalazł się w centrum publicznego konfliktu rodzinnego. Jego była żona oskarżyła polityka o przemoc wobec niej i ich małoletniej córki. Miller zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że była żona zmyśliła je w sporze o opiekę nad dzieckiem.

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Krytyka rodziny i gospodarka

Były teść Millera, republikański senator z Ohio Bernie Moreno, powiedział w sierpniu, że Millerowi brakuje charakteru do pracy w Kongresie, i poradził mu zwrócić się o profesjonalną pomoc. Moreno powiedział również, że obawia się o swoją córkę i wnuczkę, gdy Miller sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W kampanii Poindexter krytykował sytuację gospodarczą i wysokie koszty życia podczas drugiej kadencji Trumpa. Podkreślał związek Millera z prezydentem, ponieważ wcześniej był on pomocnikiem Trumpa, oraz łączył trendy inflacyjne z globalnymi cłami, wojną z Iranem i innymi decyzjami administracji. Miller w odpowiedzi powoływał się na osiągnięcia legislacyjne republikanów, w tym szeroko zakrojoną obniżkę podatków z przepisami znoszącymi podatki od napiwków i pracy w nadgodzinach.

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