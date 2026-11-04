Джеймс Таларико победил на выборах в Сенат в Техасе — TIME

В Техасе, США, законодатель штата Джеймс Таларико победил генерального прокурора штата Кена Пакстона на выборах в Сенат. По данным TIME, Associated Press объявило результат поздно вечером во вторник. Таларико стал первым демократом, победившим на выборах в масштабе всего штата Техас с 1994 года, а также первым избранным сенатором-демократом от штата с 1988 года.

Досрочное голосование

Перед днем выборов большинство опросов показывали преимущество Таларико над Пакстоном. До дня голосования в штате было подано более 7,7 млн голосов. TIME отмечает, что количество голосов в ходе досрочного голосования соответствовало уровню президентских выборов 2024 года и существенно превысило 5,1 млн голосов, поданных досрочно в 2022 году.

Таларико, который также учится в семинарии, строил кампанию на сочетании прогрессивных посланий и религиозной риторики. Его выступления и интервью становились вирусными в социальных сетях, а сам кандидат получил общенациональную известность и стал одним из наиболее успешных сборщиков средств избирательного цикла.

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Расходы и поддержка Пакстона

Оба кандидата перед всеобщими выборами прошли через дорогостоящие внутрипартийные кампании. Расходы на рекламу в гонке приблизились к трем четвертям миллиарда долларов. Пакстон имел примерно двукратное преимущество по объему внешних расходов на рекламу по сравнению с Таларико.

По данным TIME, основную часть поддержки Пакстона обеспечил Илон Маск, которого издание называет союзником Трампа и жителем Техаса: он направил 224 млн долларов на поддержку кандидата. Трамп поддержал Пакстона после второго тура праймериз в мае, отдав ему предпочтение перед действующим сенатором-республиканцем Джоном Корнином.

Утверждения относительно кампании

TIME пишет, что Пакстон был объектом уголовных расследований и едва избежал осуждения в рамках процедуры импичмента, которую рассматривали республиканцы в Остине. По оценке издания, его пребывание на посту генерального прокурора стало проблемой в кампании на фоне обвинений в кумовстве, связанных с накоплением состояния во время работы на государственной должности. Пакстон также отказался от дебатов с Таларико, хотя его оппонент предлагал провести их при модерации Fox News.

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